El drama del futbolista Aaron Ramsey tras la desaparición de su perrita en México

Aaron Ramsey junto a su perrita Halo, cuya desaparición en México ha conmovido a fanáticos y organizaciones animalistas. Foto: @aaronramsey

El futbolista galés Aaron Ramsey, actual mediocampista de los Pumas de la UNAM en México, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida lejos de las canchas. Su perrita Halo, una beagle de 10 años, desapareció el pasado 9 de octubre en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, y desde entonces el jugador y su familia no han parado su búsqueda.

A través de sus redes sociales, Ramsey ha hecho reiterados llamados para dar con el paradero de su mascota, ofreciendo incluso una recompensa de hasta 10.000 dólares (más de 42 millones de pesos colombianos) por cualquier información que permita encontrarla. El caso ha conmovido a la comunidad mexicana y ha recibido amplia cobertura mediática en varios países.

“Por favor, ayúdanos a encontrar a Halo. Se perdió en San Miguel de Allende, en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros. Se ofrece recompensa. ¡Toda información es valiosa, ayúdanos a que regrese con su familia!”, escribió el futbolista el 13 de octubre en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores.

Al día siguiente, el galés compartió nuevos detalles sobre el lugar donde Halo desapareció: “Vista por última vez aquí, en estas instalaciones, 37814 San Ignacio, Guanajuato. Por favor, cualquier información que tengan, envíenme un mensaje”, publicó junto a un mapa de la zona.

El 17 de octubre, el futbolista insistió: “Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una gran recompensa por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros”. Días después, publicó una imagen en blanco y negro sosteniendo a la perrita, con una frase breve y conmovedora: “Lo que haría por abrazarte por última vez, Halo”.

Medios británicos como el Daily Mail y el BBC Sport han reportado el caso, destacando el impacto emocional que ha tenido en la familia. Su esposa escribió: “Aún no hemos encontrado a Halo. No creo que alguna vez lo logremos. Tenemos serias preguntas sobre lo que pasó y tememos no obtener nunca respuestas”.

Desde México, la comunidad animalista también se ha sumado al esfuerzo, recordando la importancia de la identificación y el cuidado de los animales de compañía.

Ramsey, de 34 años, llegó a México a mediados de 2025 tras firmar con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los clubes más tradicionales de la Liga MX. Su fichaje fue una de las grandes noticias del torneo, pues se convirtió en el primer futbolista galés, y uno de los pocos británicos en competir en la máxima categoría del fútbol mexicano. Antes había pasado por clubes de élite como el Arsenal y Juventus.

Sin embargo, en México la vida de este futbolista ha cambiado por completo en los últimos días con la desaparición de su perrita. Mientras el club mantiene su temporada en la Liga MX, Aaron Ramsey se ha ausentado de los entrenamientos por algunos días, concentrado en la búsqueda.

“Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros”, reiteró el mediocampista galés.

