Tammy fue abandonada y esperó más de 600 días en un refugio: hoy tiene una familia

Tammy fue adoptada el 26 de octubre tras más de 600 días en el refugio, marcando un nuevo comienzo lleno de amor y compañía. Foto: @fundacion_chocalapata

Durante casi dos años, Tammy esperó pacientemente una segunda oportunidad. Había pasado más de 600 días en la Fundación Col Choca La Pata, en Cundinamarca, después de ser abandonada por la familia que alguna vez prometió quererla. Su historia, compartida en redes sociales por la fundación, conmovió a cientos de personas y se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos animales que aún aguardan su turno para ser adoptados.

“Hace 597 días que Tammy fue abandonada en la fundación por aquellos que ella creía que eran su familia”, publicó la organización a comienzos de septiembre. “Su mayor sueño es que esta Navidad no la pase en la fundación, sino en los brazos de una familia que nunca más la deje sola”. Con esas palabras, la fundación lanzó una nueva campaña para visibilizar su caso y motivar la adopción responsable.

Tammy, una perrita mestiza de mirada dulce y carácter noble, había aprendido a convivir con la rutina del refugio, rodeada de voluntarios y otros perros que también esperan ser adoptados. Pese a los días de lluvia, el ruido constante y la incertidumbre, nunca perdió su ternura ni su disposición a dar cariño. Su historia comenzó a circular en redes, donde usuarios compartieron la publicación deseándole un hogar.

Finalmente, el 26 de octubre de 2025, ese sueño se hizo realidad. “¡Tamy lo logró! ¡Fue adoptada! Después de haber sido abandonada en la fundación, Tamy esperó con paciencia el día en que alguien la eligiera de verdad y ese día llegó”, anunció la Fundación Col Choca La Pata en su cuenta de Instagram.

En las imágenes compartidas, se ve a Tammy con su nueva familia, disfrutando de las primeros caricias en su hogar definitivo. “Hoy su historia cambia por completo: de la tristeza al amor, de la espera al hogar. Nuestra valiente Tamy ya disfruta de una nueva vida llena de abrazos, paseos y amor del bueno”, añadió la fundación.

El caso de Tammy es la segunda adopción concretada que se da en la jornada virtual de adopciones que adelanta la fundación, una iniciativa que busca aumentar las posibilidades de encontrar familias para animales rescatados. Desde la organización, extendieron el mensaje a otras personas que deseen cambiar la vida de un animal: “Seguimos soñando con más corazones que se abran. ¿Quién será el próximo chocapatuno en tener su final feliz antes de Navidad?”.

Con esta historia, la Fundación Col Choca La Pata recuerda que cada adopción es una nueva oportunidad para transformar una vida y que detrás de cada peludo en espera hay una historia que merece un final feliz.

