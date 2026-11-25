La iniciativa se suma a los esfuerzos que se adelantan en la ciudad para encontrarles familia a los animales de compañía. Según cifras de la…

Más de 30 perros y gatos tendrán la oportunidad de encontrar una familia para toda la vida en la segunda edición de Expopet Medellín, que se realizará del 27 al 29 de noviembre de 2026 en Plaza Mayor. La jornada de adopción contará con el acompañamiento del Centro de Bienestar Animal La Perla y busca promover la adopción responsable y acercar a los animales que esperan un hogar a posibles adoptantes.

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La iniciativa se suma a los esfuerzos que se adelantan en la ciudad para encontrarles familia a los animales de compañía. Según cifras de la Alcaldía de Medellín, durante 2025 fueron adoptados 1.777 perros y gatos, la cifra más alta de los últimos cinco años y un resultado que superó en un 40 % la meta establecida en el Plan de Desarrollo. A julio de 2026, ya se habían registrado 653 adopciones.

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La feria también toma como referencia los resultados de su edición en Bogotá, realizada en agosto de 2026, en la que se facilitó la adopción de 150 animales y se administraron 714 dosis de vacunas. Para esta nueva jornada en Medellín, Expopet espera articular el trabajo de fundaciones y autoridades locales de bienestar animal.

Cinco recomendaciones antes de adoptar un perro o un gato

Encontrar un hogar para un animal es apenas el comienzo de una responsabilidad que implica tiempo, recursos y compromiso. Por eso, Expopet compartió cinco recomendaciones para quienes estén pensando en sumar un nuevo integrante a su familia.

1. Asegúrese de que todos estén de acuerdo. La adopción debe ser una decisión consensuada entre las personas que viven en el hogar y no un regalo o una elección impulsiva. Antes de dar el paso, es importante conversar sobre quién se encargará de la alimentación, los paseos, la limpieza y los cuidados veterinarios. También hay que pensar en cómo se garantizará su bienestar ante cambios de vivienda o de rutina.

2. Calcule los gastos que implica su cuidado. Tener un animal de compañía requiere destinar recursos a su alimentación, vacunas, esterilización, consultas veterinarias y otros cuidados que pueden surgir a lo largo de su vida. Según un estudio de la Universidad Manuela Beltrán, los hogares destinan en promedio cerca de COP 164.000 mensuales a sus animales de compañía. Esta cifra puede variar dependiendo de sus necesidades y condiciones de salud.

3. Prepare el hogar antes de su llegada. Es importante disponer de un espacio tranquilo y seguro para que el perro o gato pueda descansar y adaptarse. En el caso de los felinos, también se recomienda contar con elementos como un rascador, que les permite desarrollar comportamientos propios de su especie y tener un espacio de actividad.

4. Pregunte por su estado de salud y sus antecedentes. Antes de formalizar la adopción, consulte por el esquema de vacunación, la esterilización, la desparasitación y, si cuenta con él, el microchip. En las jornadas de adopción de la Alcaldía de Medellín, los animales se entregan con plan sanitario, evaluación etológica, esterilización y microchip. Para adelantar el trámite ante la entidad se solicita el formato de adopción y una fotocopia de la cédula.

5. Respete su proceso de adaptación y programe una visita veterinaria. Los primeros días en un nuevo hogar pueden representar cambios importantes para el animal. Por eso, se recomienda permitirle explorar a su ritmo, respetar sus espacios y establecer rutinas de alimentación, descanso, juego y paseo. También es conveniente programar una valoración veterinaria para revisar su estado de salud y recibir orientación sobre los cuidados que necesita.

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¿Cuándo y dónde será la jornada de adopción de Expopet Medellín?

La segunda edición de Expopet en Medellín se realizará durante tres días, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026, en el centro de convenciones Plaza Mayor. El ingreso será por las taquillas del Pabellón Blanco.

Además de las jornadas de adopción, los visitantes encontrarán una muestra comercial, actividades para disfrutar con sus animales de compañía y una agenda académica con espacios relacionados con el cuidado y el bienestar animal.

Quienes quieran asistir con sus perros o gatos deberán procurar que se encuentren en buenas condiciones de salud y tengan el esquema de vacunación al día. Durante todo el recorrido, los animales deberán permanecer acompañados por sus cuidadores, con correa, pechera o arnés. En los casos en que sea necesario, también deberán utilizar bozal y portar su carné de vacunación actualizado.

Las entradas se podrán adquirir en las taquillas físicas de Plaza Mayor o mediante la preventa digital en el sitio oficial de Expopet Medellín.

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