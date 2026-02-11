Más de 300 animales han sido rescatados tras inundaciones en Córdoba

Equipos del Ejército Nacional avanzan entre el agua para poner a salvo a animales atrapados por la creciente. Foto: Ejército Nacional de Colombia

Las graves inundaciones que afectan a Montería y varias zonas del departamento de Córdoba no solo han dejado a cientos de familias damnificadas. También han puesto en riesgo la vida de perros, gatos y animales de granja que quedaron atrapados por el desbordamiento de ríos y las fuertes lluvias. En medio de la emergencia, equipos veterinarios y unidades de rescate reportan que más de 300 animales han sido puestos a salvo.

La Séptima División del Ejército Nacional informó, a través de sus redes sociales, que soldados de la Brigada 11 avanzan en labores de evacuación y asistencia en los sectores más afectados. “No abandonamos a nuestros amigos de cuatro patas. Los hombres y mujeres de la Brigada 11 trabajan con el corazón para proteger la vida de los que no tienen voz”, señaló la institución.

El Ejército Nacional detalló que los operativos se han desplegado en distintos puntos de Córdoba, donde las aguas han sepultado viviendas, fincas y zonas rurales. “A la fecha, cerca de 300 animales han sido puestos a salvo gracias al compromiso, la entrega y la humanidad de nuestros soldados”, indicó la institución.

A estas acciones se sumó el apoyo interinstitucional desde Cartagena. La Alcaldía de esa ciudad envió a Montería un contingente de 15 médicos veterinarios, más de seis toneladas de alimento para perros, gatos, aves, bovinos y porcinos, así como una unidad móvil equipada con tres consultorios y un quirófano. También fueron trasladadas dos ambulancias veterinarias y una unidad especializada en rescate de equinos y bovinos.

Adolfo Pérez, director de la Umata de Cartagena, explicó que el despliegue responde a directrices del alcalde Dumek Turbay y que el equipo permanecerá en territorio el tiempo que sea necesario. “Tenemos fecha de llegada, pero no tenemos fecha de salida, hasta cuando nos necesite Montería y Córdoba, hasta ese día estaremos aquí con ustedes”, afirmó el funcionario.

Según el comunicado de la Alcaldía de Montería, el equipo fue distribuido en dos frentes de trabajo, uno en la zona urbana y otro en el sector rural, donde se concentra el mayor impacto sobre animales de granja y de compañía. Las brigadas realizan valoración médica, suministro de alimento, atención de heridas y rescate de ejemplares que permanecen aislados por el agua.

Mientras continúan las labores humanitarias, las autoridades reiteran el llamado a la solidaridad ciudadana y a reportar casos de animales en riesgo. En un panorama marcado por la tragedia, las imágenes de soldados cargando perros, gatos y otros animales entre el agua se han convertido en símbolo de unión y esperanza.

