Policía asistió el parto de una perrita callejera y salvó a ocho cachorros (video)

Un video difundido en redes sociales conmovió a miles de usuarios al mostrar un gesto de humanidad durante una jornada de patrullaje en Bucaramanga. En las imágenes se observa a una uniformada de la Policía Metropolitana que, en pleno servicio, asistió el parto de una perrita en condición de calle que dio a luz a ocho cachorros en un parque de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando la patrullera se encontró con el animal justo en el momento en que iniciaba el trabajo de parto. Ante la situación, decidió permanecer en el lugar y acompañar el nacimiento, priorizando la protección de la vida de la perrita y de sus crías. La uniformada organizó el espacio para ofrecer condiciones mínimas de seguridad durante el proceso.

En el video, compartido por la cuenta oficial de Instagram de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se ve cómo la patrullera extiende una cobija azul sobre el suelo del parque y ubica allí a la perrita, una criolla de tamaño mediano y pelaje blanco, que comienza a dar a luz. La escena transcurre con calma y cuidado, mientras la madre va recibiendo a cada uno de sus cachorros.

La uniformada no estuvo sola durante el parto. A su lado aparece un hombre con guantes y uniforme, quien aparentemente sería un médico veterinario, y que también acompaña el nacimiento. Ambos permanecen atentos al estado de salud de la madre y a la llegada de las crías.

Una vez finalizado el parto, la patrullera toma con cuidado cada uno de los cachorros y los introduce en un guacal dispuesto para el resguardo. Al notar esto, la perrita ingresa por sí misma al contenedor, donde finalmente queda protegida junto a sus ocho cachorros. El video cierra con la imagen de la madre y sus crías a salvo.

“Cuando la protección también se siente con el corazón. En medio del servicio, nuestros uniformados no solo cuidan la seguridad, también protegen la vida en todas sus formas. Porque servir también es proteger a quienes no tienen voz”, comentó la Policía Metropolitana de Bucaramanga en sus redes sociales.

El episodio ocurre en un contexto marcado por el abandono animal en Colombia, donde miles de perros viven en la calle y enfrentan cientos de riesgos en el día a día.

