Más de 6.000 mascotas podrán ser esterilizadas gratis en Bogotá este fin de año

Cientos de perros y gatos podrán acceder a esterilización gratuita en Bogotá durante noviembre y diciembre. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), anunció la apertura de más de 6.000 cupos para esterilizaciones gratuitas de perros y gatos, machos y hembras, durante los meses de noviembre y diciembre.

Los procedimientos se realizarán en los puntos fijos de la Universidad Nacional, en la localidad de Teusaquillo, y en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en el barrio El Muelle, Engativá. Esta iniciativa busca promover el bienestar de los animales de compañía, prevenir la sobrepoblación y fortalecer una cultura de tenencia responsable en la ciudad.

“Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar activamente de estas jornadas, que no solo promueven el bienestar de los animales, sino que también contribuyen a una ciudad más solidaria con todas las formas de vida. Tenemos una gran deuda con estos animales y esterilizarlos va en el camino correcto”, afirmó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Las esterilizaciones son totalmente gratuitas y están dirigidas principalmente a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a animales en condición de calle. De acuerdo con el instituto, estas jornadas han permitido que miles de perros y gatos sean intervenidos en los últimos meses, impactando positivamente en la salud pública y el bienestar animal de la ciudad.

¿Cómo acceder al servicio?

Las personas interesadas deben agendar su turno a través del portal https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos o en los SuperCADE de Manitas, Suba y Américas, presentando copia de cédula y recibo de servicio público. También se pueden solicitar turnos por la línea 6477117 o de manera presencial en la sede administrativa del IDPYBA (Cra. 10 No. 26-51, Torre Sur, piso 8, Edificio Residencias Tequendama).

El día de la cirugía, el responsable, una persona mayor de edad, deberá presentar la documentación del turno asignado, llevar al animal en ayuno (ocho horas para alimentos sólidos, tres para líquidos) y seguir las recomendaciones del equipo veterinario.

#AquíSíPasa Durante noviembre y diciembre tenemos más de 6.000 cupos disponibles de esterilización gratuita de 🐶y😽 en los puntos fijos de la Universidad Nacional en Teusaquillo y en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), localidad de Engativá.



Corta a tiempo, esterilizar salva.🐾 pic.twitter.com/QggbvEVzsR — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) November 11, 2025

