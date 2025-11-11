Mar, la perrita que salvó doce vidas y aún espera la oportunidad de ser amada

Mar tiene dos años, es de tamaño mediano-pequeño, está vacunada y esterilizada. Foto: @villapeluda.co

En medio del ruido y el tránsito de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, una perrita vagaba sola, asustada y con el cuerpo agotado. Su nombre es Mar. Llegó a las calles con una mirada triste, pero también con una gran sorpresa: en su vientre llevaba doce vidas que dependían de ella para sobrevivir.

Fue entonces cuando la organización Vila Peluda, una fundación sin ánimo de lucro dedicada al rescate y protección de animales en Bogotá, intervino para cambiar su destino. Los voluntarios la rescataron, la atendieron y la acompañaron durante todo el proceso de gestación. Gracias a su labor y al apoyo de personas solidarias, los doce cachorros de Mar encontraron familias amorosas que los adoptaron. Sin embargo, a casi dos años de aquel rescate, ella sigue esperando su propio hogar.

Mar tiene dos años, es de tamaño mediano-pequeño, está vacunada y esterilizada. Ha pasado por distintos hogares de paso y actualmente se encuentra en un campamento de adiestramiento, donde continúa preparándose para adaptarse a la vida en familia. Allí ha demostrado ser una perrita noble, dulce y sociable, aunque todavía arrastra el miedo de los primeros días en la calle.

“Mar es una perrita increíble. Después de todo lo que ha vivido, conserva una ternura inmensa y muchas ganas de recibir cariño. Solo necesita una oportunidad real”, cuentan desde Vila Peluda, donde han acompañado su proceso desde el primer día.

La historia de Mar refleja la realidad de miles de animales en Bogotá: rescatados del abandono, sanados y rehabilitados, pero aún en la espera de un hogar definitivo. Para los rescatistas, su caso es un recordatorio de que adoptar salva vidas.

Mar sigue soñando con un hogar donde pueda sentirse segura, amada y acompañada, sin temor a volver a la calle. Quienes deseen darle esa segunda oportunidad pueden comunicarse con Vila Peluda a los números 320 486 6430 o 305 937 0362.

