Medellín supera su meta de adopciones, pero 2.100 animales aún esperan un hogar

Todos reciben atención médica, alimentación y cuidados constantes mientras esperan una familia. Foto: Centro de Bienestar Animal La Perla

Con 1.349 perros y gatos adoptados desde el Centro de Bienestar Animal La Perla, Medellín ya superó la meta de adopciones que el Plan de Desarrollo había fijado para 2025, establecida en 1.263.

El logro se conoció tras la adoptatón del fin de semana de Amor y Amistad, en la que 59 animales encontraron un nuevo hogar: 49 gracias a la jornada en Parques del Río y otros 10 mediante citas en La Perla. La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral Duque, destacó que este resultado refleja el compromiso de las familias, que no solo llevan un animal a casa, sino que asumen un lazo de amor y responsabilidad de por vida.

Historias como la de María Teresa Londoño dan cuenta de lo que significa adoptar. Ella relató que decidió darle una oportunidad a una perrita porque se mudará a un nuevo barrio y buscaba compañía: “La miré y se me pusieron los pelos de punta, me puse a llorar. Adoptarla, me cambió la vida”, aseguró.

A pesar del avance, todavía hay más de 2.100 animales en La Perla listos para ser parte de un hogar. Todos reciben atención médica, alimentación y cuidados constantes mientras esperan una familia.

Las autoridades reiteraron la invitación a seguir acercándose al centro o consultar las plataformas digitales, donde también es posible conocer a los perros y gatos disponibles para adopción. Aunque la meta ya se cumplió, aún restan tres meses del año para que más ciudadanos se animen a transformar la vida de estos animales.

