Así puede ayudar a un perro rescatado a adaptarse a su nuevo hogar

Expertos en adopción recuerdan que no existe un tiempo exacto para que un animal rescatado se adapte, aunque muchos refugios recomiendan seguir la llamada “regla del 3-3-3”.

26 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Con dedicación, la mayoría de los perros logran integrarse a la vida familiar.
Foto: @diaamonddadriii
Una usuaria de TikTok, identificada como @diaamonddadriii, compartió la experiencia de haber adoptado un cachorro rescatado, mostrando la compleja realidad de su proceso de adaptación.

En el video, que acumula más de 1.7 millones de reproducciones y 382,000 “me gusta”, se observa a un perro de pelaje marrón, asustado y refugiado en una esquina, que rechaza incluso las golosinas que su nueva dueña le ofrece. Según relató, el animal llega a gruñir si ella se le acerca demasiado.

El comportamiento del cachorro despertó inquietud entre los usuarios, quienes se preguntaron si habría sido víctima de maltrato. En una publicación posterior, la propietaria aclaró que sospecha que sus anteriores dueños no le brindaron afecto, lo que explicaría su actitud distante.

La situación provocó reacciones variadas en redes sociales: algunos bromearon sobre la desconfianza del animal, mientras que otros expresaron preocupación y empatía. Con el paso de los días, la mujer ha mostrado avances, publicando grabaciones donde el perro acepta comida e incluso se deja cargar.

Expertos en adopción recuerdan que no existe un tiempo exacto para que un animal rescatado se adapte, aunque muchos refugios recomiendan seguir la llamada “regla del 3-3-3”. Esta establece tres etapas: tres días para que el perro se recupere del viaje y el cambio de ambiente, tres semanas para empezar a adaptarse a una nueva rutina y tres meses para sentirse plenamente seguro en su nuevo hogar.

La organización británica DogsnHomes subraya que cada caso es distinto y que la paciencia, los límites claros y el cariño son esenciales en este proceso. Con dedicación, la mayoría de los perros logran integrarse a la vida familiar, transformando la desconfianza inicial en seguridad y afecto.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

