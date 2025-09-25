Refugio en Cali busca donaciones para brindar un paraíso a animales abandonados

Apoyar este proyecto no solo significa dar techo a cientos de seres indefensos, sino también fortalecer la labor de las fundaciones. Foto: Fundación Paraíso de la Mascota

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Paraíso de la Mascota lanzó un llamado urgente a la comunidad para lograr la construcción de un refugio que albergaría a más de 300 animales rescatados de situaciones de abandono y maltrato. El terreno ya está asegurado, pero aún falta levantar el espacio que les permitirá vivir dignamente mientras encuentran una familia.

La organización sueña con un lugar seguro, un verdadero paraíso donde perros, gatos y caballos puedan sanar, correr y sentirse protegidos hasta ser adoptados. Cada uno de estos animales representa una historia de dolor, pero también una oportunidad de esperanza gracias al trabajo constante de la fundación.

Apoyar este proyecto no solo significa dar techo a cientos de seres indefensos, sino también fortalecer la labor de las fundaciones que, día a día, hacen posible rescatar, rehabilitar y dar en adopción responsable a miles de animales en el país. Adoptar es un acto de amor y compromiso que cambia dos vidas: la del animal y la de quien lo recibe como parte de su hogar.

Las donaciones pueden realizarse a través de la plataforma Vaki en el enlace https://vaki.co/ConstruyamosParaiso, en la cuenta de ahorros Bancolombia 06086086423 a nombre de la Fundación Paraíso de la Mascota (NIT. 805028647-7) o mediante Nequi al número 3152698780.

La fundación invita a la ciudadanía a sumarse a esta causa bajo la campaña #ConstruyamosParaíso, recordando que apoyar y adoptar es la mejor forma de transformar realidades.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱