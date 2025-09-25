Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Refugio en Cali busca donaciones para brindar un paraíso a animales abandonados

La organización busca construir un lugar donde más de 300 animales vivan seguros mientras llega el momento de ser adoptados.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
25 de septiembre de 2025 - 07:50 p. m.
Apoyar este proyecto no solo significa dar techo a cientos de seres indefensos, sino también fortalecer la labor de las fundaciones.
Apoyar este proyecto no solo significa dar techo a cientos de seres indefensos, sino también fortalecer la labor de las fundaciones.
Foto: Fundación Paraíso de la Mascota
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fundación Paraíso de la Mascota lanzó un llamado urgente a la comunidad para lograr la construcción de un refugio que albergaría a más de 300 animales rescatados de situaciones de abandono y maltrato. El terreno ya está asegurado, pero aún falta levantar el espacio que les permitirá vivir dignamente mientras encuentran una familia.

La organización sueña con un lugar seguro, un verdadero paraíso donde perros, gatos y caballos puedan sanar, correr y sentirse protegidos hasta ser adoptados. Cada uno de estos animales representa una historia de dolor, pero también una oportunidad de esperanza gracias al trabajo constante de la fundación.

Vínculos relacionados

Bogotá le apuesta al cuidado animal: jornada de vacunación y tenencia responsable
Dueña graba a su gata rescatada, sin saber que serían sus últimos momentos juntas
¿Es legal tener gallinas en casa en Colombia? Normas y requisitos

Apoyar este proyecto no solo significa dar techo a cientos de seres indefensos, sino también fortalecer la labor de las fundaciones que, día a día, hacen posible rescatar, rehabilitar y dar en adopción responsable a miles de animales en el país. Adoptar es un acto de amor y compromiso que cambia dos vidas: la del animal y la de quien lo recibe como parte de su hogar.

Las donaciones pueden realizarse a través de la plataforma Vaki en el enlace https://vaki.co/ConstruyamosParaiso, en la cuenta de ahorros Bancolombia 06086086423 a nombre de la Fundación Paraíso de la Mascota (NIT. 805028647-7) o mediante Nequi al número 3152698780.

La fundación invita a la ciudadanía a sumarse a esta causa bajo la campaña #ConstruyamosParaíso, recordando que apoyar y adoptar es la mejor forma de transformar realidades.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Caballo

Fundación

Cali

Rescate

Compromiso

Gato

Ayudas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.