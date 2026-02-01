Desgarradora reacción de unos dueños al ser contactados por su perro perdido: esto dijeron

La publicación generó gran repercusión, pero nadie se presentó para reclamarlo. Foto: TikTok/@storybyshelly

Cuando un perro hallado al costado de una carretera fue llevado a un centro veterinario y se descubrió que tenía microchip, surgió la esperanza de que pudiera regresar con su familia. Sin embargo, esa expectativa se desvaneció rápidamente: al contactar al número asociado al chip, la respuesta fue tajante y desoladora :“no es nuestro perro”, dejando al animal en una situación de total incertidumbre.

El perro, posteriormente llamado Benjamin, había sido encontrado por el esposo de una mujer que difundió el caso en Facebook. La publicación generó gran repercusión, pero nadie se presentó para reclamarlo. Fue entonces cuando Shelly Straub, residente de la zona, decidió intervenir y ofrecerle un hogar temporal.

Straub atravesaba un proceso de duelo desde la pérdida de su “perro del alma”, Marshmellow, un papillon que falleció en diciembre de 2022. Desde entonces, no había logrado abrir nuevamente su corazón a otro animal. Sin embargo, al enterarse del caso de Benjamin, sintió que debía ayudarlo.

Antes de formalizar la adopción, se confirmó que Benjamin tenía microchip, lo que derivó en el contacto con los antiguos responsables. Pese a que los microchips permiten que más del 50 % de los perros se reencuentren con sus dueños, según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, en este caso ocurrió lo contrario. El rechazo fue definitivo.

Aun así, el microchip aportó información relevante: Benjamin tenía aproximadamente 15 meses de edad. Los exámenes veterinarios revelaron además que padecía parásitos intestinales, giardia y que no había sido castrado, evidenciando una clara falta de cuidados previos.

Lejos de desalentarse, Straub decidió asumir plenamente la responsabilidad por el bienestar del animal. Convencida de que los encuentros no siempre son casuales, destacó que llevaba años buscando un papillon para adoptar sin éxito, hasta que uno apareció abandonado a pocas calles de su hogar. Para ella, el hecho tuvo un significado especial.

Hoy, Benjamin se encuentra en recuperación y adaptándose a su nueva vida. Aunque el microchip no logró devolverlo a su antiguo hogar, sí fue parte del camino que lo condujo a encontrar el que, finalmente, sería el suyo definitivo.

