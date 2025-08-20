Entre las especies que regresaron a su hábitat natural se encuentran ocho caimanes llaneros. Foto: @corporinoquia.oficial

En una jornada histórica por la protección de la biodiversidad en el país, Corporinoquia, en articulación con Corpoboyacá y el apoyo de la Fuerza Naval del Oriente de la Armada Nacional de Colombia, realizó la liberación de 77 animales silvestres en ecosistemas estratégicos del departamento del Vichada, en pleno corazón de la Orinoquía colombiana.

La operación, bautizada como Misión Libertad, representa un hito en los esfuerzos por la conservación de especies amenazadas en Colombia. Los animales, que fueron previamente rehabilitados en centros especializados, fueron reintroducidos en un entorno natural con condiciones óptimas para su supervivencia: una combinación de sabanas, bosques y cuerpos de agua del río Meta y sus afluentes, que actúan como verdaderos refugios ecológicos.

Entre las especies que regresaron a su hábitat natural se encuentran 16 monos cariblancos (Cebus versicolor), dos tigrillos (Leopardus pardalis), un zorro perro (Cerdocyon thous), 50 tortugas galápagas sabaneras (Podocnemis unifilis) y ocho caimanes llaneros (Crocodylus intermedius).

La presencia del caimán llanero, considerado en peligro crítico de extinción, resalta la trascendencia ecológica de esta liberación. En Colombia, se estima que quedan menos de 250 individuos reproductores en estado silvestre. Su reintroducción controlada no solo mejora las perspectivas de recuperación de la especie, sino que fortalece los corredores biológicos de la región.

Asimismo, los tigrillos, monos cariblancos y tortugas galápagas, todos en categoría vulnerable según la UICN, enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal. El retorno de estos animales a su entorno natural es un paso vital hacia su protección a largo plazo.

Un espacio natural ideal para la vida silvestre

El sitio de liberación, ubicado en el municipio de La Primavera, Vichada, ofrece una extensión de más de 22.000 km² de ecosistemas naturales bien conservados. Estas condiciones garantizan alimento, refugio y conectividad ecológica, factores clave para la reintegración exitosa de la fauna y la restauración de sus ciclos biológicos.

“Exitosamente y gracias al trabajo conjunto e interinstitucional, 77 especies de fauna que habían sido privadas de la libertad y recuperadas mediante entrega voluntaria o decomiso, volvieron a la libertad”, destacó Ricardo Combariza, líder del área de fauna de Corporinoquia.

La Misión Libertad comenzó en el Hogar de Paso de Fauna de Corporinoquia, en Yopal, Casanare, donde los animales fueron valorados por equipos técnicos y veterinarios. Desde allí, fueron trasladados hasta Orocué, donde inició la fase fluvial de la misión.

A bordo del hovercraft PEF 336 de la Armada Nacional, los profesionales, junto con los ejemplares de fauna, emprendieron un recorrido por los ríos de la región hasta llegar a los ecosistemas naturales del Vichada. La embarcación, especialmente adaptada para este tipo de misiones, garantizó un transporte seguro y sin estrés para los animales.

“El compromiso de la Armada Nacional con el medio ambiente se demuestra en estas acciones. Para nosotros es un honor aportar a la preservación de la biodiversidad de la región”, expresó el Teniente de Fragata Diego Andrés Ospino, comandante de la operación.

La liberación contó también con la participación de Corpoboyacá, que aportó 16 de los 77 animales, especialmente monos cariblancos. Esta colaboración interinstitucional refuerza la importancia de unir esfuerzos entre entidades para lograr impactos reales en el territorio.

“Cuando las autoridades ambientales nos unimos, fortalecemos la sostenibilidad de Colombia. Este tipo de acciones nos recuerda que cada individuo cuenta para la conservación de la biodiversidad”, afirmó Jennifer Díaz, funcionaria de Corpoboyacá.

Finalmente, Corporinoquia hizo un llamado a las comunidades de su jurisdicción a no ser parte del tráfico de fauna silvestre, a rechazar la tenencia ilegal de animales y a reportar a las autoridades cualquier caso sospechoso o ejemplar en riesgo.

“Cada acción ciudadana cuenta. Denunciar, entregar voluntariamente y proteger a la fauna silvestre es proteger el equilibrio de nuestros ecosistemas y asegurar un futuro biodiverso para la Orinoquía y para Colombia”, concluyó el organismo.

¿Cómo reportar casos de fauna en riesgo?

Ciudadanos pueden contactar a las autoridades ambientales o de policía ambiental local. También se pueden comunicar directamente con Corporinoquia a través de sus canales oficiales.

