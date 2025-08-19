La tortuga morrocoy es frecuentemente víctima del tráfico por su aspecto llamativo y comportamiento dócil. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental de la región, hizo un llamado urgente para frenar el tráfico ilegal de tortugas morrocoy, una práctica que amenaza esta especie clave para los ecosistemas tropicales.

Según las autoridades, más de 1.600 tortugas morrocoy han llegado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) en el Valle de Aburrá desde el inicio de 2024. Esto evidencia una problemática creciente y silenciosa: el tráfico ilegal y la tenencia no autorizada de fauna silvestre, una amenaza directa para esta especie catalogada como Vulnerable (VU) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

De acuerdo con la entidad, la mayoría de los ejemplares han llegado por medio de rescates, entregas voluntarias o abandonos en espacio público. Entre los casos recientes que más han llamado la atención está el de una ciudadana que se desplazó desde el municipio de Planeta Rica, Córdoba, hasta Medellín para entregar 30 tortugas morrocoy que tenía en su vivienda. Algunas habían nacido allí, producto de otros ejemplares en cautiverio, mientras que otras le habían sido regaladas.

Al ser evaluadas por profesionales del centro, se detectaron múltiples afectaciones físicas: en varias de ellas se observaron daños en la estructura ósea de la parte inferior del caparazón. Cuatro tortugas, aun en etapa infantil, fueron trasladadas a la sala de neonatos para recibir cuidados especiales. Las restantes fueron ubicadas en la zona de cuarentena para iniciar su proceso de rehabilitación.

Otro caso que encendió las alarmas fue el hallazgo de una tortuga morrocoy pintada con pintura roja a base de aceite en su caparazón, una clara señal de maltrato animal. “Esto no solo pone en riesgo la salud del ejemplar, sino que refleja un desconocimiento profundo sobre el valor biológico de esta especie”, advirtió Alejandro Vásquez, subdirector ambiental del Área Metropolitana.

Una de las historias más trágicas fue la de una tortuga encontrada en poder de un habitante de calle en el centro de Medellín. El animal presentaba una amputación cicatrizada en una de sus extremidades, malformaciones en las patas traseras y pérdida casi total de las uñas de una de sus patas delanteras. Pese a los esfuerzos de los veterinarios del CAVR, la tortuga no logró sobrevivir.

La tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) es frecuentemente víctima del tráfico por su aspecto llamativo y comportamiento dócil. Sin embargo, su rol ecológico es fundamental: actúa como dispersora de semillas, contribuyendo activamente a la regeneración natural de los bosques. Su dieta, predominantemente herbívora, la convierte en un regulador clave dentro de los ecosistemas tropicales de las regiones cálidas del norte y oriente del país, donde es nativa.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reiteró que la tenencia, comercialización o tráfico de esta especie constituye un delito ambiental e hizo un llamado a la ciudadanía a no adquirir fauna silvestre como mascota, denunciar su comercio ilegal y proteger la vida de estas especies vulnerables.

Para reportar casos o entregar voluntariamente fauna silvestre, están habilitados los siguientes canales de atención: línea telefónica: (604) 385 6000, página web: www.metropol.gov.co/Paginas/pqrsd.aspx y correo electrónico: atencionausuario@metropol.gov.co.

