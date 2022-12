Pet’s Closet: Moda y comodidad para su mascota en esta navidad

Thor es el yorkie que, además de mascota, cumple la función de modelo en Pet's Closet. Foto: Cortesía Pet's Closet

Vestir a las mascotas puede ser una tarea difícil. Las prendas estándar pueden quedar muy ajustadas o muy holgadas, causando incomodidad para moverse, comer o hacer sus necesidades. Sin embargo, diciembre puede ser una buena oportunidad para intentarlo.

El clima impredecible en ciudades como Bogotá o la pólvora propia de las celebraciones decembrinas, hace que la ropa sea una opción a considerar para ayudar en la comodidad o tranquilidad de las mascotas, teniendo en cuenta su abrigo, o el hecho de que una prenda puede ayudar a controlar la ansiedad que generan los ruidos fuertes.

Lea: Perro es fanático de Karol G y sus dueños quieren que la cantante lo conozca

En Petfriendly, de La Red Zoocial, conocimos un emprendimiento colombiano que se dedica a la confección y venta de prendas para mascotas, teniendo como banderas la comodidad y el estilo. Además, cuentan con diseño navideños, apropiados para las celebraciones de fin de año.

Hablamos de Pet’s Closet, una empresa creada por Paola Andrea Calvo y Óscar Martínez Carvajal. En busca de encontrar prendas con un estilo único, cómodas y seguras para Thor, su perro de raza yorkie, decidieron iniciar una marca dedicada al diseño y confección de esta ropa.

Luego de cinco años en el mercado, han logrado consolidar una cadena de producción según las necesidades de cada cliente. “Se toman pedidos de diseños guiados por el catalogo virtual que manejamos, o se toman pedidos de diseños personalizados a gusto del cliente”, afirman Calvo y Martínez.

También lea: ¿Cuáles son los beneficios del cannabis medicinal en las mascotas?

Con una guía para tomar medidas, las personas que desean comprar sus ropas garantizan la comodidad de las mascotas con prendas exclusivas. Además del tamaño del animal, se tienen en cuenta aspectos como la abundancia de su pelaje o el clima en el que vive.

“Los insumos los encargamos con proveedores a nivel nacional e internacional. Algunos diseños personalizados requieren insumos que toca importar”, cuentan sobre los materiales que usan en su producción. Los pedidos a medida son pensados para Colombia, mientras que las ventas al por mayor, de prendas estandarizadas, los hacen a nivel internacional.

Si bien algunas mascotas pueden no sentirse cómodas en un principio con el uso de prendas, esto no quiere decir que no puedan usarlas. Desde Pet’s Closet recomiendan hacer una adaptación progresiva, usando prendas pequeñas, como pañoletas o corbatines, para después pasar a prendas que abarquen una mayor parte del cuerpo.

Además: “Pulga”, “Tigre” y “Conejo”: los apodos de animales de los jugadores de fútbol

La confección de ropa para mascotas presenta cada vez una mayor variedad, aprovechando materiales impermeables, abrigados, transpirables, entre otros que se adaptan a las diferentes condiciones del clima.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com