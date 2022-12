“Pulga”, “Tigre” y “Conejo”: los apodos de animales de los jugadores de fútbol

Algunos de los jugadores que tienen apodos de animales. Foto: Archivo particular

Es común que los más grandes jugadores de fútbol demuestren todo su potencial en la cancha. Algunos ganan grandes reconocimientos como premios y títulos mundiales, otros, son negociados por diferentes clubes donde, lo ideal es que puedan demostrar y desarrollar sus habilidades. Gracias a estas últimas, varios amantes del deporte o incluso familiares han sacado a relucir su creatividad al ponerles sobrenombres.

En La Red Zoocial no dejamos de lado la fiebre del fútbol y le contamos cuáles son algunos de ellos, nuestro once ideal y en cuáles mundiales han participado.

Este guardameta soviético es ampliamente considerado como el mejor portero en la historia del deporte. Ganó cinco títulos de la primera división soviética y tres Copas de la Unión Soviética con el Dinamo Moscú, el único club en el que jugó durante toda su carrera deportiva. En 1963, ganó el balón de oro por delante del italiano Gianni Rivera (Milan) y el inglés Jimmy Greaves (Tottenham) y ha sido el único arquero en la historia que ha ganado este codiciado premio.

Con su selección fue campeón en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 y de la Eurocopa en 1960. Participó en cuatro copas del mundo: Inglaterra 1966, Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. En el país sudamericano, fue vencido por un colombiano. Marcos Coll le hizo el hasta ahora único tanto olímpico de los mundiales. Fue en el recordado 4-4 que obtuvo la selección de Colombia, dirigida en ese entonces por el argentino Adolfo Pedernera.

Sus “habilidades de arácnido” se le otorgaron por su hábil reacción ante los tiros de esquina. Pero no fue una marca personal hasta una de sus mejores actuaciones: el partido Inglaterra vs Resto del Mundo de 1963, donde hizo una serie de espectaculares atajadas. A partir de ese día, fue conocido en el mundo como la Araña Negra porque parecía que tenía ocho brazos para salvar casi todo y porque vestía un atuendo distintivo completamente negro, sobre el que decía que estaban relacionados con el anhelo de “pasar desapercibido” en el campo.

🐾 Una curiosidad sobre el animal: Aunque no exista un especie de “araña negra” sí es bien conocida la viuda negra. Según National Geographic la mordedura de esta araña es muy temida porque su veneno es 15 veces más potente que el de la serpiente de cascabel. Aunque este animal solo muerde en defensa propia y vive en solitario durante todo el año.

Puyol se desempeñaba como defensa en el equipo de toda su trayectoria profesional: F.C. Barcelona de la Primera División de España. Fue capitán desde 2004 hasta 2005 y siempre se destacó por tener fortaleza y rapidez en su posición, lo que le permitió asumir el liderazgo en la zaga del puesto central.

Participó en la Copa Mundial de Fútbol de 2022, 2006 y 2010 donde jugó un papel crucial con la selección española. El defensa anotó de cabeza el gol que derrotó a la favorita Alemania y que llevó a España a la final. Días más tarde, el 11 de julio de 2010, España se proclamó campeón del mundo por primera vez en su historia, tras vencer a Holanda por 0-1. Luego de retirarse, en 2014, trabajó como parte del Área de Dirección Deportiva de Fútbol del F. C. Barcelona, cargo al cual renunció el 5 de enero de 2015.

🐾 Una curiosidad sobre el animal: De acuerdo con National Geographic, los tiburones, también llamados escualos, pertenecen al orden de los selacimorfos y llegaron a convivir con los dinosaurios. Una afirmación así no puede hacerse con apenas ningún animal de los que hoy en día se conocen.

Se desempeña como defensa central o volante de contención. Hace parte del Bologna Football Club 1909 de la Serie A italiana donde muestra su gran versatilidad pues se puede adaptar al sistema de juego que más le convenga a su equipo. Su destreza y la de su equipo, lo llevó a ser campeón de la Copa América 2015 y 2016 e integra la Generación Dorada del fútbol chileno.

Participó en la Copa del Mundo en el 2010 y 2014 con la Selección chilena pero fueron eliminados en octavos de final.

Se hizo llamar “pitbull” cuando solo tenía 18 años de edad. “Viene (el apodo) de cuando jugaba en la Sub 20, que andaba peleando con todos dentro de la cancha. Por eso me llamó así un compañero, porque soy bravo dentro de la cancha”, precisó el jugador sudamericano. “Tiene coraje, le duelen las derrotas y lo demuestra”, comentó también en su momento José Sulantay, exfutbolista y entrenador, quien conoció desde joven a Gary Medel.

🐾 Una curiosidad sobre el animal: Según la Sociedad Americana de Evaluación del Temperamento (American Temperament Test Society), los perros pitbull tienen un carácter más estable que la gran mayoría de las razas caninas.

El “ratón” Ayala es un exfutbolista argentino que jugaba de defensa central y se retiró de la actividad profesional en diciembre de 2010. Jugó la mayor parte de su carrera en el club español Valencia Club durante 7 temporadas. Además en 2001 fue elegido Defensor del Año de la UEFA.

Estuvo en la Copa Mundial de Fútbol de Francia 1998, Corea y Japón de 2002 y Alemania 2006, donde fue el autor de un gol y quedó eliminado de la tanda de penales tras empatar en los 120 minutos frente al anfitrión.

Fabio Radelli le puso el apodo “Ratón” por “el otro Ayala”, es decir, por Rubén Ayala, un exfutbolista argentino que jugaba de delantero en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

🐾 Una curiosidad sobre el animal: Las piezas dentales de los roedores nunca dejan de crecer, por lo que tienen que estar royendo continuamente piezas duras para desgastar sus incisivos y muelas.

Es un exfutbolista brasileño. Su posición habitual era la de mediocampista, con tendencia defensiva en la mayoría de ocasiones. Su último equipo fue Santos Futebol Clube. Actualmente es auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo en el equipo Grêmio de Porto Alegre.

Participó en dos Copas del Mundo: Francia 1998 donde fue subcampeón y Alemania 2006, donde le dijo adiós a la copa en cuartos de final. Sin embargo, en 1999, logró ser campeón en la Copa América que se disputó en Paraguay.

Emerson se ganó el apodo de El Puma por su forma de moverse en el campo. Sin embargo, fue muy criticado porque, a pesar de que tenía bastante resistencia, no lograba tocar el balón en los partidos. Esto hizo que su contrato con el Real Madrid no fuera renovado.

🐾 Una curiosidad sobre el animal: De acuerdo con el portal Experto Animal, este felino no puede rugir gracias a que el hueso hioides no se encuentra rígido u osificado, además de otros rasgos de la laringe y las cuerdas vocales que no le permiten emitir este característico sonido. Además, fue registrado en el Récord Guinness por ser el mamífero con más nombres.

Es un exfutbolista y actual entrenador del Tigre de Argentina. Jugaba de mediocampista y se destacó por hermosa pisada, su control de pelota, sus buenos pases, su ubicación en el campo y por jugar simple.

Jugó en el Olympiacos, donde obtuvo 3 títulos y fue titular en gran parte de la Champions League 2007-2008, siendo eliminados en octavos de final por el Chelsea.

Sobre su apodo, el exjugador declaró que se le había ocurrido a un director técnico: “Me lo puso Miguel. Nos metía nombres de animales a todos. A mí me decía Lobo por la forma de los ojos y por la mirada”.

🐾 Una curiosidad sobre el animal: De acuerdo con National Geographic, debido a la naturaleza cazadora de los lobos siempre han entrado en conflicto con los intereses humanos, provocando perdidas a los rebaños ganaderos del todo el mundo. Es por ello que en innumerable ocasiones los lobos han sido disparados, atrapados y envenenados. Esto ha generado una reducción significativa en los ejemplares.

Saviola es un exfutbolista argentino que omenzó jugando desde pequeño al futsal en el Club Asociación de Fomento Parque Chas y a los 16 años pasó a jugar en las divisiones inferiores de River, uno de los clubes más importantes del país. Allí se mantuvo hasta 2001 cuando llegó al Barcelona para luego retirarse, en 2015, con la camiseta del River.

Con la Selección argentina también se destacó. Fue la gran figura de Argentina en la obtención del Mundial sub 20 del 2001 y también fue campeón olímpico en Atenas 2004. Además, disputó el Mundial de Alemania 2006 e hizo un gol contra Costa de Marfil en el primer encuentro.

Según Saviola, su apodo se lo inventó un entrenador: el mono Burgos, “cada vez que llegaba un jugador le ponía un sobrenombre, me vio correr y ahí quedó el apodo” dijo en una entrevista con el Kun Agüero.

🐾 Una curiosidad sobre el animal: Según Peta Latino, los conejos son animales de presa lo cual significa que no mostrarán que están heridos, aunque sientan dolor cuando se tienen como mascotas. Cuando están enfermos o necesitan una examinación médica, deben ver a veterinarios especializados.

Falcao es uno de los jugadores colombianos más importantes de la historia. Debutó profesionalmente cuando tenía trece años en el club Lanceros Boyacá y, actualmente, juega como delantero en el Rayo Vallecano de la Primera División de España.

Su debut en la Selección fue en 2007 y desde entonces ha jugado más de 90 partidos internacionales y marcado 35 goles, lo que lo convierte en su máximo goleador de todos los tiempos desde que rompió el récord anterior de 25 goles en junio de 2017. Falcao solo pudo ir a la Copa del Mundo el 2018 después de quedarse por fuera de la de 2014 tras no recuperarse de una lesión.

Sobre el origen de su apodo “Hachita” Ludueña declaró: “le habíamos ganado un partido a Huracán en el campo auxiliar de River y esa tarde él había hecho dos goles. Entonces, como en el programa de TV “Fútbol de Primera” premiaban al mejor jugador de cada partido con el Tigre de Esso (una petrolera), lo empecé a joder, le decía ‘Fuiste el Tigre de la cancha’ y en los entrenamientos lo empecé a llamar ‘Tigre’, y quedó... ¡Mirá la repercusión que tuvo que todo el mundo ahora lo llama así!”.

🐾 Una curiosidad sobre el animal: De acuerdo con National Geographic, esta es una especie en peligro debido a la fragmentación y el deterioro de sus hábitats. Además, son cazados como trofeos y también son apetecidos por algunas partes de su cuerpo que se usan en la medicina tradicional china.

Para nadie es un secreto que el delantero argentino es considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo gracias a una excepcional habilidad técnica, una increíble velocidad y a su capacidad para armar equipo. Juega desde los cinco años y siempre demostró que podía ser grande. Por eso, llegó de la mano de sus padres al F.C. Barcelona con 13 años de edad, donde creció profesionalmente y debutó con 16 años, en un partido amistoso.

En 2004, con 17 años, Leo Messi jugó su primer encuentro oficial de la Liga española y un año después fue convocado a la selección argentina. Messi ha disputado un total de 22 partidos en los cinco mundiales en los que ha participado incluido Qatar 2022.

Recibió el apodo de “La Pulga” debido a una deficiencia en la hormona del crecimiento que le fue diagnosticada a los 9 años. A raíz de ello, inició un tratamiento diario de tres años con inyecciones que le ayudarían a crecer. No obstante, su estatura no ha sido un impedimento para demostrar todo su talento futbolístico.

🐾 Una curiosidad sobre el animal: Las pulgas no vuelan porque no tienen alas. Sin embargo, tienen una gran facilidad para saltar y moverse rápidamente entre el pelaje de su perro o gato pues son una de las patologías mas frecuentes entre los propietarios de mascotas.

