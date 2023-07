Mujer de 82 años sobrevivió al ataque de un caimán de dos metros en Estados Unidos

Uno de los vecinos, el señor Carver, golpeó al animal en la cabeza con una pala. En este momento, el caimán soltó a la mujer. Foto: Pixabay

Elsie Kyle todavía recuerda el sonido de sus huesos del fémur rompiéndose, mientras un cocodrilo de dos metros le aplastaba sus piernas.

La mujer le narró a The Telegraph su encuentro con el animal, que se desarrolló el 2 de diciembre de 2021. Kyle fue interceptaba por el reptil mientras se encontraba paseando a su perrita Lulú, cerca a un lago, en su casa en la isla Hilton Head, en Carolina del Sur, Estados Unidos.

“Miré hacia abajo y vi un enorme caimán. Yo solo mido 1.50 y se me puso la piel de gallina”, comentó la mujer, que estaba pasando por el luto después de la muerte de su esposo, quien la acompañó durante 28 años.

“Recuerdo estar bajo el agua y meterle el dedo en el ojo al caimán. Estaba húmedo y era asqueroso”, comentó la mujer.

La criatura realizó un movimiento de caza conocido como “el rollo de la muerte”, en donde los caimanes rápidamente giran y mueven su presa bajo el agua, para desorientarla y ahogarla.

Por suerte, sus vecinos, Mary Montour y Layne Carver, oyeron sus gritos y corrieron a rescatarla. “Todavía me encontraba en el agua y levanté los brazos. Mary me estaba agarrando, pero el caimán no me soltó”, narra la mujer.

Uno de los vecinos, el señor Carver, golpeó al animal en la cabeza con una pala. En este momento, el caimán soltó a la abuela. Los vecinos arrastraron a la víctima del ataque a la tierra, y la mujer afirmó: “mis piernas se han ido”.

Kyle fue llevada de urgencia al hospital, pero los médicos no esperaban que sobreviviera. Pasó dos semanas sometiéndose a varias cirugías, y su hija tuvo que rogar para que no le quitaran las piernas.

Actualmente, tiene una varilla de metal en cada pierna y se ha sometido a una cirugía reconstructiva, utilizando injertos de su piel y piel sintética.

Casi dos años después, todavía recuerda el ataque: “el caimán no me mató, pero ciertamente me quitó lo poco que me quedaba de una vida normal”, explicó la mujer, que actualmente no puede caminar sola y debió pasar a vivir en un centro asistido para ancianos.

Ella aseguró que siempre estuvo consciente de la presencia de los caimanes en la zona, debido a que ha vivido por más de tres décadas allí. No obstante, afirma que varios miembros y desarrolladores de la comunidad privada en la que residía están construyendo hábitats artificiales, que invitan a dichos reptiles a traspasar los límites. Por ello, demandó al lugar, por permitir que persistiera una condición irrazonablemente peligrosa e insegura y “por no tomar las medidas adecuadas para evitar que los caimanes ataquen al público”, explicó la mujer.

