Mujer que fue habitante de calle ahora se dedica a rescatar animales maltratados

Actualmente, se desempeña como guía turística bilingüe, y asegura que lo único que ha logrado sanar su alma han sido los animales. Foto: Unsplash

Alba Liliam Buitrago nació en las calles de Medellín, en donde se crio hasta los 12 años. Ella fue habitante de calle, y en sus primeros años de vida sufrió varias tragedias: fue abusada sexualmente, aguantó hambre y también fue maltratada. Gracias a que aprendió inglés, se convirtió en una guía bilingüe, que se dedica a salvarle la vida a los perros y gatos callejeros.

Noticias Caracol entrevistó a esta mujer, quien se convirtió en una esperanza de vida para varios animales y en un ejemplo a seguir para múltiples personas en todo el mundo. Ella consiguió cambiar su destino, con la ayuda de periódicos que encontraba en la calle, en donde comenzó a aprender inglés. Un par de años después, terminó estudiando en Inglaterra.

Actualmente, se desempeña como guía turística bilingüe, y asegura que lo único que ha logrado sanar su alma han sido los animales. Por ello, ha rescatado a cientos de ellos, y se enfoca en recuperarlos y encontrarles un hogar.

“Yo sé ponerme en su lugar, sé lo que se siente estar en su piel y entonces por eso los rescato, porque no quiero que otros vivan lo que tuve que vivir cuando era una niña inocente que no tenía cómo defenderme”, comentó Alba para Noticias Caracol.

Ella cuenta con perros y gatos que fueron maltratados y asegura que son su compañía más fiel, que no le cuestionan su pasado, porque ellos han vivido lo mismo.

“Las heridas empiezan a sanarse poco a poco y digamos que sanando sus cuerpos y por el privilegio de rescatarlos, yo he sido rescatada”, comentó la mujer para el medio citado anteriormente.

A través de su trabajo como psicóloga, Carolina Giraldo Buitrago ha sido testigo de la tenacidad y perseverancia que necesitan las personas que quieren salir de las calles y del mundo de las drogas. Desde 2019, comenzó a trabajar con el Sistema de Habitantes de Calle Adulto en la capital de Antioquia, un espacio destinado para la rehabilitación y resocialización de personas que buscan reintegrarse en la sociedad.

Ella recuerda vívidamente el caso de un chico de 12 años al que le regalaron un pitbull. Cuando la perrita cumplió dos años de edad, él comenzó a consumir drogas y decidió abandonar su hogar, por lo que dejó a su mascota con su madre. Una vez su madre murió, la familia decidió que iban a regalar a la mascota. En ese momento, el hombre decidió que debía dejar las drogas y la calle para recuperar a su animal.

“El sistema le ayudó a conseguir un hogar de paso, mientras él hacía su resocialización. Cuando terminó su proceso y consiguió un trabajo, inmediatamente se dirigió a donde su perrita. Hace dos meses, le hicimos seguimiento, vimos que está sobrio, viviendo solo con su perrita y está muy bien”, comenta Carolina Giraldo Buitrago.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizó un censo de habitantes de calle en el período 2017 a 2021, en donde registró un total de 34.091 personas en esta situación en todo el país. Entre ellos, la mayoría tienen entre 24 y 34 años, y son expuestos a una gran cantidad de riesgos, entre los que se encuentran problemas de salud, violencia y un alto consumo de sustancias psicoactivas.

Carolina Giraldo asegura que los habitantes de calle suelen ser solitarios, con pocos amigos y que pierden compañeros fácilmente. “Los animales no los juzgan, ni les importa si no tienen un centavo, si están sucios o si no han comido. Muchos de ellos buscan compañía, sobre todo en los perros, para habitar la calle, pues han recibido bastante rechazo por parte de otros seres humanos”, afirma Giraldo.

