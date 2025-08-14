No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Tenían 22 aves silvestres como mascotas en Medellín: Policía las rescató

Las 22 aves fueron entregadas al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para su recuperación y posible regreso a su hábitat.

14 de agosto de 2025 - 06:16 p. m.
Entre las especies recuperadas se encuentran 13 canarios costeños, 7 semilleros, un sinsonte y un azulejo.
Foto: Policía Nacional
En un nuevo operativo contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, la Policía Nacional incautó 22 aves que eran mantenidas de manera ilegal dentro de una vivienda ubicada en el barrio La Esperanza, corregimiento Belén Altavista, al suroccidente de Medellín.

El procedimiento fue realizado por el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, como parte del compromiso institucional con la protección del medio ambiente y la defensa del capital natural del país. La acción fue posible gracias a información suministrada por la ciudadanía, que alertó a las autoridades sobre la presencia de animales silvestres en cautiverio, lo que permitió desplegar una intervención oportuna.

De acuerdo con las autoridades, entre las especies recuperadas se encuentran 13 canarios costeños, 7 semilleros, un sinsonte y un azulejo. Todas estas aves son especies propias de los ecosistemas colombianos y su tenencia en entornos domésticos no solo constituye una infracción ambiental, sino también un riesgo para su bienestar y para el equilibrio ecológico.

Según informó la Policía Nacional, los ejemplares fueron puestos bajo custodia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental que se encargará de su evaluación veterinaria, proceso de rehabilitación y, de ser posible, su reintegración al hábitat natural.

El tráfico de fauna es una de las amenazas más serias contra la biodiversidad en Colombia. Extraer animales silvestres de su entorno natural para mantenerlos como mascotas altera el equilibrio de los ecosistemas, pone en riesgo la salud de las especies y promueve un mercado ilegal.

En lo que va del año, según datos oficiales, ya han sido incautados 6.761 ejemplares de fauna silvestre en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una cifra que alerta sobre la magnitud del problema y la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones de control, educación y denuncia.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que no normalice la tenencia de especies silvestres como animales de compañía, recordando que mantenerlas en cautiverio es ilegal y atenta contra su naturaleza. También se invitó a reportar este tipo de casos a las autoridades ambientales o a través de las líneas oficiales de atención ciudadana.

