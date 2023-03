Pataclau: adopte y ayude a animales abandonados, maltratados y rescatados en Cali

El albergue Pataclau también necesita elementos de aseo, como hipoclorito, jabones, escobas, trapeadores, ollas, utensilios o baldes. Foto: Cortesía Pataclau

Claudia Velasco Rivera es una ingeniera industrial que lleva 15 años realizando activismo para proteger a los animales en Cali, como integrante del Grupo Rescatista de Animales y Cuidadores del Medio Ambiente (GACMA). En un inicio, junto a un grupo de cuidadores, decidieron comenzar con proyectos para incentivar la esterilización de animales. Recientemente, empezaron a encontrar casos violentos de maltrato sexual: “es difícil decirle que no a un ser vivo que te está pidiendo ayuda con la mirada”, explica Velasco.

Si quiere ayudar al albergue Pataclau, puede comunicarse al WhatsApp +57 315 6462812 o con el número 3117207919.

Junto a sus compañeros, recogieron fondos y esterilizaron a perros y gatos que encontraban en las calles. “A varios refugios nos ha tocado conseguir los recursos para poder entregar los animales esterilizados y castrados, porque, o si no, varios de ellos no serán recibidos ni adoptados”, comenta la rescatista.

En el pasado, ella comenzó vinculándose con el Centro de Zoonosis de Cali, en donde ayudaba a animales de familias de escasos recursos y que no podían esterilizar a sus mascotas. Velasco Rivera y su equipo los bañaban, cuidaban y les realizaban exámenes, para verificar que pudieran ser esterilizados. Posteriormente, ellos eran entregados nuevamente a sus familias.

“Recogíamos alimentos, elementos de aseo, para llevarlos a algún albergue. Desde siempre ha habido escasez dentro de los refugios”, comenta la rescatista.

Hace 8 años, Claudia Velasco Rivera decidió crear “Pataclau”, un espacio en donde recoge perros y gatos que han sido maltratados por medio de actos sexuales o por golpes por parte de sus propietarios. “Fui Secretaria de Género por el sindicato sintraunal de la Universidad del Valle. Allí evidencié que los animales sufren muchas violencias”, comenta Velasco.

En todos sus años trabajando, el corazón de Claudia siempre se rompe cuando ve a un animal que ha sido usado como un objeto de acto sexual. Ella ha resguardado a varios perros y gatos con signos de traumas emocionales y físicos. No obstante, no todas las historias terminan con un final feliz, pues algunas hembras tienen daños tan profundos en su cuerpo que los veterinarios deciden aplicarles una eutanasia compasiva, porque no pueden salvarlas de su dolor.

La precariedad suele ser común en estos lugares, por lo que ellos deben recoger recursos, para poder comprar medicamentos, alquilar quirófanos, entre otras necesidades de los animales. “Los costos de alimentos, medicamentos y mantenimiento de animales subieron bastante después de la pandemia. Hacemos rifas, convocatorias, o cualquier actividad que nos permita conseguir dinero para sostenerlos”, explica la rescatista.

En este momento, lo que más necesitan es alimentación para perros y gatos. “No estamos ligadas a ninguna marca. Los animales comen de todo”, explica.

El albergue Pataclau también requiere elementos de aseo, como hipoclorito, jabones, escobas, trapeadores, ollas, utensilios o baldes. “Estas cosas que las personas tienen en las cosas y que ya no usan, para nosotros, los albergues, sí que nos sirven”.

Adopción

A lo largo de su historia, ha sido testigo de varios perros abandonados o que no son adoptados debido a su color de piel, edad o sexo. “Muchas familias siempre van a buscar perros rubios, blancos o de raza. También, últimamente hemos visto un auge de animales de tamaño pequeño”, explica Velasco Rivera.

Claudia Velasco Rivera afirma que los principales factores que tienen como resultado un rechazo con las mascotas es: la edad, el sexo, el color del pelaje, las discapacidades, como la ceguera, o el no tener una pata, La rescatista afirma que este tipo de discriminación es bastante similar a la que sufren las personas morenas y que tienen pocos recursos económicos.

“Las familias no adoptan animales adultos, ellos quieren cachorros. Varios propietarios afirman que esto se debe a que los bebés supuestamente se adoptan mejor a lo que ellos necesitan y que los adultos no aprenden. Pero esto es falso: los animales de compañía pueden adaptarse fácilmente. Incluso, varios adultos se acoplan mejor que las crías”, explica Claudia Velasco Rivera.

Por ello, suelen ser bastante precavidos con las personas que quieren adoptar un animal, para evitar un futuro abandono o un maltrato de ellos. “A nosotros nos ha costado mantenerlos, y a ellos les ha costado recuperarse”, comenta Velasco. “Ver esos ojos brillantes, contentos, ver al animal correr a tu alrededor, que cuando llegan, te brincan. Ellos se revuelcan y disfrutan. Pensar que hace unos meses, varios de estos animales estaban en los huesos y temerosos. Es un esfuerzo grande, pero vale la pena”, relata.

Para adoptar, puede comunicarse al WhatsApp +57 315 6462812 o con el número 3117207919.

