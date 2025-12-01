Perrito supera el cáncer y su dueño lo celebra con desconocidos en la calle: “Te amo Magnus”

Magnus, pitbull que venció el cancer Foto: @triannacamilo

La historia de Magnus, el pitbull del creador de contenido Camilo Triana, pasó de ser una preocupación silenciosa a un fenómeno que movió a miles en redes sociales. Tras varios meses enfrentando un cáncer agresivo y complicaciones que pusieron en duda su recuperación, el perro este fin de semana recibió el alta médica que confirmó su victoria sobre la enfermedad.

Lo que siguió no fue una simple publicación de agradecimiento: la noticia desbordó las pantallas y llegó a las calles de Bogotá, donde conductores y motociclistas se sumaron a una celebración inesperada.

¿Cuál fue la celebración?

Luego de recibir los resultados que confirmaban que Magnus había superado el cáncer, el influenciador Camilo Triana decidió compartir la noticia de una manera poco convencional. En un video de más de 40 segundos mostró cómo decoró su camioneta con globos y ubicó en el panorámico trasero un mensaje directo: “Mi perro superó el cáncer”, acompañado del dibujo de una bocina para invitar a los ciudadanos a unirse al festejo haciendo sonar el pito al verlo pasar.

La reacción fue inmediata. Mientras avanzaba por las calles de Bogotá, decenas de conductores respondieron al mensaje con pitos y gestos de celebración, y varios motociclistas no solo hicieron rugir sus motos, sino que se acercaron para felicitarlo. Algunos incluso aprovecharon para acariciar a Magnus, que viajaba con la ventana abajo, tranquilo y atento a la inesperada manifestación de cariño.

¿Qué tiene Magnus?

Trianna relató en un video de Youtube, el cual subió aproximadamente 4 meses a la plataforma, que todo comenzó con un cambio inesperado en el comportamiento de Magnus. Acostumbrado a dormir con él bajo las cobijas, lo sorprendió encontrar un día la cama mojada, algo que nunca había ocurrido.

Aunque al principio no le dio mayor importancia, la situación se repitió y el olor de la orina comenzó a sentirse más fuerte. La alerta definitiva llegó cuando la madre del influencer encontró a Magnus acostado junto a un gran charco de orina, al parecer sin que este mismo se diera cuenta de ella. Esto lo llevó a buscar ayuda veterinaria.

Los exámenes empezaron de inmediato: ecografías, cultivos, análisis de sangre y orina, e incluso procedimientos invasivos como sondas y lavados directos de la vejiga. El proceso fue largo y costoso, pues durante más de 40 días Magnus recibió tratamientos intensivos mientras los veterinarios intentaban determinar la causa de sus síntomas.

Sin embargo, todo cambió cuando en una ecografía encontraron un área inusual y corrugada en la pared de la vejiga que no coincidía con una infección común. Paralelamente, un cultivo reveló células cancerígenas, lo que llevó a buscar un especialista con mayor experiencia para obtener un diagnóstico claro.

Pero antes de continuar, ¿qué es el cáncer en animales? Según el MSD Salud Animal, una empresa que realiza investigación, además de que desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de medicamentos y servicios veterinarios menciona que el cáncer es una neoplasia que surge cuando ciertas células empiezan a crecer y reproducirse sin los mecanismos normales de control.

Mientras las células sanas se dividen solo para reemplazar otras que han muerto o para acompañar el crecimiento natural del organismo, las células cancerígenas continúan multiplicándose incluso cuando no se necesitan. Ese crecimiento desordenado puede formar tumores y, en muchos casos, invadir o afectar los tejidos cercanos.

Volviendo a nuestra historia, el 23 de abril, un mes después de iniciar la búsqueda de respuestas para Magnus, se confirmó la gravedad del caso: el perro tenía un tumor en la vejiga y requería tres procedimientos urgentes —quimioterapia, electrochoques para potenciar el medicamento y la extirpación del tejido afectado—.

La cirugía, —la cuarta en la vida del perro, menciona su dueño— duró horas y aunque el procedimiento salió bien, la recuperación se complicó. Magnus debía permanecer hospitalizado más tiempo del previsto, justo cuando su dueño tenía compromisos laborales que lo obligaban a viajar.

“Cuando Magnus entró a cirugía pesaba 28,5 kilos. Yo tuve que viajar por trabajo, y mientras estaba fuera él quedó al cuidado de mi mamá, quien lo recibió un día antes de mi regreso. Cuando por fin llegué a casa, venía feliz por volver a verlo, pero me encontré con una escena muy dura: Magnus pesaba apenas 21,5 kilos. Era, literalmente, un saco de huesos”, cuenta Trianna en el video.

Aunque el influencer evita mencionar medicamentos por responsabilidad, sí comparte que Magnus ha necesitado tratamientos para el dolor, la anemia, los huesos y el sistema digestivo. Y a pesar de los temores, de la angustia y de las noches en vela, la recuperación del perrito hoy se convirtió en una fuente de esperanza, que dio la alegre sorpresa de que ya había vencido el cáncer.

¿Qué cuidados necesita un perro con cáncer?

Según el MSD Salud Animal, cuidar a una mascota con cáncer es un trabajo conjunto entre el propietario y el equipo veterinario. Dos acciones principales son:

1. Cuidados de apoyo

Todas las mascotas que reciben tratamiento contra el cáncer requieren cuidados complementarios. Esto incluye tres frentes principales:

Administración de medicamentos: Los tratamientos suelen combinar quimioterapia, analgésicos y fármacos que reducen efectos secundarios. Algunos se aplican en la clínica, pero muchos deben administrarse en casa.

Reconocimiento del dolor: El dolor asociado al cáncer puede ser agudo o crónico y no siempre es evidente. Para evaluarlo se requiere observar: cambios en actividad, apetito o ánimo; señales de inquietud, rigidez o aislamiento y respuestas inusuales a situaciones cotidianas.

Apoyo nutricional: El cáncer y sus tratamientos pueden alterar el metabolismo, disminuir el apetito y provocar deshidratación. Para mantener la salud del animal se recomienda: Ajustar la dieta según orientación veterinaria

2. Cuidados paliativos

Cuando el cáncer no es curable, o los tratamientos son muy invasivos sin expectativa de éxito, el enfoque pasa a ser el bienestar. Los cuidados paliativos buscan controlar el dolor y ofrecer calidad de vida en un entorno familiar. Estos cuidados pueden requerir:

Ajustar la cama y los recipientes de comida para facilitar movilidad.

Reducir visitas al veterinario si generan estrés.

Reorganizar rutinas familiares para brindar más compañía y afecto.

El hogar suele ser el mejor lugar para este proceso, aunque demanda tiempo, dedicación emocional y acompañamiento veterinario para ajustar el plan de cuidados a medida que avanza la enfermedad.

