“No se deje lamer la boca de su perro, no es amor”: Advierte Camilo veterinario

De acuerdo con el veterinario, el cariño hacia un animal no tiene por qué implicar conductas antihigiénicas.

Camilo López, médico veterinario de Medellín y creador de contenido sobre bienestar animal conocido como “Camilo veterinario”, volvió a encender la conversación en redes tras publicar un video en el que lanza una fuerte advertencia sobre hábitos de convivencia entre humanos y animales.

En un video difundido en su cuenta de Instagram, López hizo un llamado contundente para que las personas dejen de permitir que sus perros les laman la cara, los ojos o la boca, prácticas que, según dice, pueden representar riesgos reales para la salud.

El veterinario aseguró que, aunque muchos interpretan estas conductas como muestras de afecto, no son seguras. “No es amor dejar que un perro te lama la cara como si fuera un helado”, señaló en su publicación, en la que recordó que los animales, de manera natural, exploran su entorno con la boca y el hocico. Esto incluye lamerse zonas íntimas, oler heces, basura o restos en la vía pública, comportamientos comunes en la especie pero que pueden trasladar microorganismos a las personas.

López advirtió que esta exposición puede derivar en infecciones cutáneas, problemas digestivos, irritaciones oculares e incluso enfermedades poco frecuentes, transmitidas a través de bacterias o parásitos presentes en la saliva o en el hocico del animal. Si bien estos agentes suelen ser inocuos para los perros, explicó, sí pueden representar un riesgo para los humanos.

En su mensaje, el médico insistió en que el cariño hacia un animal no tiene por qué implicar conductas antihigiénicas. “Si quieres demostrar amor a tu perro, cuídalo y cuídate”, expresó.

También hizo énfasis en que su advertencia no busca generar rechazo hacia los perros, sino promover una convivencia más segura. “No es falta de amor por los animales, es una cuestión de salud”, añadió.

Aunque reconoció que sus palabras podrían generar debate, López aseguró que la evidencia científica respalda sus recomendaciones. Además, invitó a los usuarios a reflexionar sobre estas prácticas y a compartir el mensaje para evitar que la desinformación y los mitos sobre la “limpieza” de los perros pongan en riesgo a las familias.

El video, que ha generado cientos de comentarios, abrió conversación entre quienes defienden expresiones de afecto más directas con sus mascotas y quienes respaldan la postura del veterinario.

