Perros y gatos esperan familia: jornada de adopción este fin de semana en Cali

Cali realizará una nueva jornada de adopción en Mallplaza, donde perros y gatos rescatados esperan encontrar un hogar.

14 de noviembre de 2025 - 10:29 p. m.
Perros y gatos rescatados esperan encontrar un hogar durante la jornada de adopción en Mallplaza Cali.
Foto: Pexels y José Reynaldo da Fonseca - Wikimedia commons
Este fin de semana, Cali abrirá nuevamente un espacio dedicado a transformar la vida de decenas de animales que esperan un hogar. El 15 y 16 de noviembre, Mallplaza Cali será el escenario de una nueva gran jornada de adopción, una iniciativa que busca conectar a ciudadanos comprometidos con perros y gatos rescatados que anhelan una segunda oportunidad.

La actividad se desarrollará entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., tiempo durante el cual los asistentes podrán conocer a los animales, escuchar sus historias y recibir acompañamiento para llevar a cabo un proceso de adopción responsable. Cada uno de los perros y gatos presentes ha sido rescatado, rehabilitado y preparado para iniciar una vida familiar estable, lo que convierte esta jornada en una ventana de esperanza tanto para ellos como para quienes desean sumar un nuevo integrante al hogar.

Desde la administración distrital destacan que cada adopción representa mucho más que un acto solidario: es una vida que renace y una historia que cambia para siempre. “Cada familia que decide adoptar está ayudando a recuperar a Cali, a construir una ciudad más empática y más consciente del bienestar animal”, aseguran desde el equipo organizador.

Las jornadas de adopción se han fortalecido como parte de un plan integral que busca reducir el abandono, promover la tenencia responsable y brindar mejores condiciones a los animales rescatados. La administración ha reiterado que su compromiso es avanzar hacia una ciudad donde la compasión y el respeto por la vida sean pilares del progreso.

Para las organizaciones aliadas y los cuidadores que acompañan el proceso, estos encuentros son vitales, ya que permiten que los animales socialicen, que las personas se sensibilicen y que más familias se sumen al mensaje de responsabilidad al adoptar. Además, se ofrecen orientaciones sobre cuidados básicos, seguimiento posterior y las necesidades particulares de cada animalito.

La invitación está abierta para toda la ciudadanía. Quienes se acerquen a Mallplaza Cali este fin de semana no solo podrán encontrar un compañero de vida, sino también ser parte activa de la construcción de una ciudad más solidaria.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

