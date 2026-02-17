Eligen a Medusa, una de las perritas más viejas, en jornada de adopción en Bogotá

La adopción responsable sigue siendo una de las principales apuestas del IDPYBA para transformar la vida de los animales en Bogotá. Foto: @AnimalesBOG

La celebración del Día de San Valentín en Bogotá no solo estuvo marcada por flores y chocolates. En la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la fecha se transformó en un escenario de segundas oportunidades, donde siete perros y gatos encontraron un hogar definitivo durante una emotiva jornada de adopción.

La gran protagonista de este evento fue Medusa, una perrita de ocho años rescatada en 2021 por el programa Escuadrón Anticrueldad tras haber sido víctima de maltrato. Desde entonces permanecía bajo el cuidado del Instituto, donde recibió atención médica, acompañamiento y afecto mientras esperaba una familia que decidiera cuidarla para siempre. Fueron cinco años de espera que finalmente terminaron con una adopción.

“Medusa, una de las perritas más viejitas, encontró el amor en San Valentín después de cinco años de espera”, escribió el IDPYBA en sus redes sociales.

Según informó la entidad, los ciudadanos Nataly Sierra y Juan David López llegaron a la jornada sin imaginar que allí conocerían a su nueva compañera de vida. “Nos enamoramos de Medusa por su historia. Nos conocimos, hicimos click, hicimos match y supimos que era ella. Le vamos a dar amor, tranquilidad y una vida digna por los años que le quedan”, expresaron. La escena estuvo marcada por sonrisas y lágrimas de felicidad cuando la perrita salió de la Unidad rumbo a su nuevo hogar.

Pero Medusa no fue la única en conquistar corazones. Jhony Polo, Pericles Fe, Tortuga Mar, Neurolucia, Merlina y Flaca también iniciaron una nueva vida ese día, demostrando que siempre hay familias dispuestas a abrir sus puertas y apostar por la adopción responsable.

La historia de Medusa se suma a la de otras mascotas mayores como Frodo, Cecilia, Shaira, Aurelio y Astra Milagros, quienes tras pasar varios años en la Unidad hoy disfrutan de una vejez tranquila junto a sus adoptantes. Sus casos evidencian que la edad no es un obstáculo para acompañar y amar a los animales.

Sin embargo, en las instalaciones del IDPYBA aún hay perros y gatos que esperan esa misma oportunidad. Chalo, Esmeralda, Doña Yaya, Tobi Mosca, Ganya, Neumo, Pirata Patria, Don Pedro y Sustituta, entre otros, continúan soñando con un hogar definitivo. Muchos de ellos son animales senior o con condiciones médicas especiales que requieren cuidados particulares, pero que también ofrecen compañía, lealtad y afecto incondicional.

Quienes deseen adoptar pueden acercarse a la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle, en Engativá, o comunicarse al WhatsApp 305 837 4465 para recibir orientación sobre el proceso. Además, el Instituto realizará nuevas jornadas de adopción el domingo 22 de febrero en la Biblioteca Virgilio Barco y el sábado 28 de febrero en el Centro Comercial Carrera.

