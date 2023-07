20 de julio: un día para recordar a Wilson, el perro rescatista y héroe de Colombia

Aunque las Fuerzas Militares declararon que es improbable encontrar a Wilson, aún hay muchos colombianos que conservan la esperanza de hallarlo sano y salvo. Foto: Cortesía Ejército Nacional

Wilson es un pastor belga malinois que se robó el corazón de todos los colombianos. Este cachorro, de tan solo 2 años, fue clave en el rescate y búsqueda de Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1), los cuatro niños indígenas que sobrevivieron por 40 días en la selva entre el Guaviare y Caquetá.

Lamentablemente, este héroe canino se perdió mientras seguía el rastro de los menores en la espesa vegetación y ya se cumplieron dos meses desde la última vez que fue visto con vida. Ante esto, las Fuerzas Militares aseguraron que es improbable encontrarlo.

“Todo tiene un fin y hay que ser sensatos con esto. Nuestro Wilson hizo un gran trabajo, pero también hay que ser conscientes del lugar en el que está. Hemos hecho absolutamente todo lo posible. Hemos puesto comida en puntos claves, lo que pone en alto riesgo a nuestras tropas”, afirma el general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza, a Blu Radio.

Las Fuerzas Militares dicen que hicieron todo lo que estaba a su alcance para encontrar a Wilson, como utilizar a dos perritas en celo, dejar las prendas de su guía canino y hasta varias unidades quedaron estáticas en la selva preparando comida para producir olores, pero nada trajo resultados: Wilson nunca apareció.

¡Feliz #20DeJulio! 🇨🇴🐶



En este Día de la Independencia de Colombia, recordamos a todos los héroes de la patria, en especial a Wilson, el perro rescatista que fue fundamental en la #OperaciónEsperanza.



¿Qué mensaje le enviaría al perro Wilson?👇

https://t.co/9J4RDT0vQ7 pic.twitter.com/vrvi00Wi0V — La Red Zoocial (@laredzoocial) July 20, 2023

De acuerdo con la institución, las esperanzas para encontrar al canino son muy reducidas debido a que las condiciones de la selva son muy difíciles para un perro y no ha aparecido ninguna pista que indique que Wilson continúe con vida.

“El lugar donde se encuentra es a 180 kilómetros de San José del Guaviare, selva totalmente virgen, en un ambiente inhóspito. Wilson puede ser afectado por animales peligrosos como tigres, jaguares, serpientes venenosas o inclusive por bacterias. Se puede enfermar y es poco probable que pueda durar mucho tiempo en la selva.”, explica el general Sánchez a Blu Radio.

El pasado 26 de junio, el presidente Gustavo Petro lideró la condecoración a los comandos de las Fuerzas Militares y a los indígenas que por 40 días hicieron parte de la Operación Esperanza. Durante esta ceremonia, Drugia, la mamá de Wilson, recibió una distinción simbólica por la labor de su hijo en la selva.

De hecho, para las Fuerzas Militares, la condecoración a Drugia fue el punto final de la historia. “Es como decir que algo pudo haber terminado mal, pero hay que darle un final feliz”, aseguran.

🐶❤️El canino visitó el programa ‘Buen día, Colombia’, emitido por RCN, para anunciar los desfiles y eventos ad portas del 20 de julio, junto a algunos miembros de las Fuerzas Militares.#LaRedZoocialhttps://t.co/9J4RDT0vQ7 — La Red Zoocial (@laredzoocial) July 19, 2023

En los últimos días, se conoció un video de un perrito muy parecido al pastor belga malinois deambulando por el municipio de La Plata, en Huila. Algunos usuarios en redes sociales creyeron que era Wilson.

“Desde La Plata (Huila) envían un video y una foto en donde se observa a un perrito muy parecido a Wilson deambulando en zona rural del municipio. Estamos hablando de una distancia considerable, cercana a los 200 km. Importante verificar esta información Ejército Nacional de Colombia y Fuerzas Militares de Colombia”, escribió Plataforma Alto a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, las Fuerzas Militares le confirmaron a La Red Zoocial que el perrito del video, lamentablemente, no era Wilson. ¿La razón? El animal “hubiera tenido que atravesar una cantidad de kilómetros que es casi imposible que lo hubiese hecho por los ríos que hay y más cosas. Así que no, no es Wilson”. El simple hecho de que Wilson lograra atravesar miles de kilómetros, de la Amazonía, en tan solo 17 días, era imposible.

A esto también se suma el más reciente video que circula sobre un perro con las mismas características de Wilson, pero en Caquetá, muy cerca del lugar donde encontraron a los cuatro niños indígenas. No obstante, las Fuerzas Militares volvieron a descartar que fuera él. “No, no hay rastro todavía de Wilson”.

La imagen que circula a través de redes sociales de un perrito que sobrevivió a la avalancha en Quetame, Cundinamarca, que deja, hasta el momento, un saldo preliminar de 20 muertos y varios desaparecidos, ha conmovido a varios amantes de los animales. La foto, que muestra a una rescatista auxiliando al animal, ha devuelto la esperanza a varias personas que esperan encontrar a sus familiares con vida.

“Este perrito es un sobreviviente de la avalancha en Quetame, fue encontrado enterrado en medio del lodo por integrantes organismos de socorro que acudieron a rescatar a las víctimas de esta tragedia. Un millón de gracias, todas las vidas son importantes”, escribió en redes sociales la Plataforma ALTO.

Luego de su rescate, las autoridades le proporcionaron agua y lo trasladaron hacia el peaje para que recibiera atención médica.

“Nos lo encontramos, no sé si es una luz de esperanza o qué será. En medio de una tragedia como esta, que un animalito de estos se salve ya da mucho de qué hablar”, indicó a Noticias Caracol Arley Castro, un hombre que perdió a su esposa y posiblemente a su suegra tras el desbordamiento de varias quebradas.

Los animales también son víctimas de la avalancha en Quetame, Cundinamarca💔



En esta secuencia de fotos se ve cómo un perro blanco fue rescatado entre el lodo. ¡Toda vida vale!



📸 AFP / EFEhttps://t.co/BQOcLWhH5E pic.twitter.com/xyKuGGj13j — La Red Zoocial (@laredzoocial) July 19, 2023

