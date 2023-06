“No podemos olvidarlo”: papá de Karol G pide que no paren la búsqueda de Wilson

El empresario publicó una foto de Wilson pidiendo a las Fuerzas Militares no detener la búsqueda del canino. Foto: Redes sociales

Wilson, el pastor belga malinois que fue clave para encontrar a los cuatro niños indígenas que se perdieron en la selva entre el Guaviare y Caquetá, se convirtió en un héroe para Colombia. Sin embargo, su búsqueda, que ya completa más de un mes, no ha tenido resultados favorables, por lo que las Fuerzas Militares informaron que es improbable encontrar al canino.

Leer: Operación Esperanza: ¿por qué no seguirán con la búsqueda del perro Wilson en la selva?

“Es incierto, el tema es que ya han pasado varios días y no se encuentra nada, ni rastros, ni una huella, ni excrementos. Entonces se va perdiendo la esperanza de encontrarlo”, informaron las Fuerzas Militares.

El general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza, aseguró este lunes en medio de una ceremonia de condecoración que la institución ha hecho todos los esfuerzos necesarios para localizar al canino, pero ha sido imposible.

Leer: Condecoran a la mamá de Wilson, perro que encontró a los niños perdidos en la selva

“Hemos hecho lo que está a nuestro alcance, hemos empleado todos los recursos de una operación especial para traer a nuestro comando Wilson de regreso, pero ha sido imposible encontrarlo. Creemos que ya es imposible encontrarlo”, indicó Sánchez a los medios de comunicación durante la ceremonia.

Ante el pronunciamiento del Ejército Nacional, líderes públicos y celebridades se han pronunciado al respecto, solicitando a las autoridades que no paren con la búsqueda de Wilson. Uno de los que se manifestó recientemente fue Guillermo Giraldo, el papá de Karol G.

Leer: “Es improbable encontrar a Wilson”: Fuerzas Militares sobre el perro rescatista

En sus redes sociales, el empresario publicó una foto de Wilson pidiendo a las Fuerzas Militares no detener la búsqueda. “No pararemos de reclamarte. Pronto te veremos salvando más vidas. Queremos saber de Wilson. No podemos olvidarlo. Por favor lanzar alimentos cerca de las huellas dejadas por Wilson en la selva para su supervivencia. Gracias Ejército de Colombia”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

🐶¿Por qué se perdió el perro Wilson?

Lo primero que toca entender es que el belga malinois ha sido un perro que ha incursionado muy bien en las Fuerzas Militares, porque aparte de las especialidades de olfato que se le pueden dar, también se le puede asignar una función de protección personal.

Leer: Denuncian que caballo se desplomó durante desfile de carrozas en Tolima

Leer: Wilson andaba con los niños, pero después se les perdió, asegura Narciso Mucutuy

El militar en retiro, Lenin Ospina, cree que Wilson pudo haberse perdido debido a las condiciones del terreno, porque la selva es un área difícil para trabajar. “Una vez su guía lo manda a la búsqueda, pues el perro sale motivado por cumplir con el ejercicio (...) cuando se aleja de su guía, ya el perro se siente un poco desorientado y ya cambia su motivación, probablemente eso también pudo haber sido mediado por los ruidos propios de la selva. A eso le sumamos que el perro pudo haber sido intimado por algún depredador”, dice el experto a Blu Radio.

Además, aclara que el perro Wilson no llevaba GPS porque en estas misiones no se utiliza. “Por protocolo, los perros que participan en actividades de búsqueda y rescate no deben llevar equipamiento, y eso incluye el uso de collares y arnés”. Esto evita que el animal se enrede con alguna rama o algo por el estilo.

Leer: ¿Por qué los perros inclinan la cabeza al hablarle o al escuchar un ruido?

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com