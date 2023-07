“No hay rastro de Wilson”: Fuerzas Militares sobre la búsqueda del perro rescatista

Las Fuerzas Militares anunciaron que ya es improbable que Wilson aparezca en la selva. Foto: Cortesía

Wilson es un pastor belga malinois que se robó el corazón de todos los colombianos. Este cachorro, de tan solo 2 años, fue clave en el rescate y búsqueda de Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1), los cuatro niños indígenas que sobrevivieron por 40 días en la selva entre el Guaviare y Caquetá.

Lamentablemente, este héroe canino se perdió mientras seguía el rastro de los menores en la espesa vegetación y ya se van a cumplir dos meses desde la última vez que fue visto con vida. Ante esto, las Fuerzas Militares aseguraron que es improbable encontrarlo y que en los próximos días terminará, oficialmente, la Operación Esperanza.

“Todo tiene un fin y hay que ser sensatos con esto. Nuestro Wilson hizo un gran trabajo, pero también hay que ser conscientes del lugar en el que está. Hemos hecho absolutamente todo lo posible. Hemos puesto comida en puntos claves, lo que pone en alto riesgo a nuestras tropas”, asegura el general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza.

Las Fuerzas Militares afirman que han hecho todo lo que está a su alcance para encontrar a Wilson, como utilizar a dos perritas en celo para atraerlo, dejar las prendas de su guía canino y hasta las unidades han quedado estáticas preparando comida para producir olores que lo atraigan, pero nada ha traído resultados.

En los últimos días, se conoció un video de un perrito muy parecido al pastor belga malinois deambulando por el municipio de La Plata, en Huila. Algunos usuarios en redes sociales creyeron que era Wilson.

“Desde La Plata (Huila) envían un video y una foto en donde se observa a un perrito muy parecido a Wilson deambulando en zona rural del municipio. Estamos hablando de una distancia considerable, cercana a los 200 km. Importante verificar esta información Ejército Nacional de Colombia y Fuerzas Militares de Colombia”, escribió Plataforma Alto a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, las Fuerzas Militares le confirmaron a La Red Zoocial que el perrito del video, lamentablemente, no era Wilson. ¿La razón? El animal “hubiera tenido que atravesar una cantidad de kilómetros que es casi imposible que lo hubiese hecho por los ríos que hay y más cosas. Así que no, no es Wilson”. El simple hecho de que Wilson lograra atravesar miles de kilómetros, de la Amazonía, en tan solo 17 días, era imposible.

A esto también se suma el más reciente video que circula sobre un perro con las mismas características de Wilson, pero en Caquetá, muy cerca del lugar donde encontraron a los cuatro niños indígenas. No obstante, las Fuerzas Militares volvieron a descartar que fuera él. “No, no hay rastro todavía de Wilson. Pronto terminará la operación de búsqueda”.

Las personas que han tenido un animal de compañía saben que el vínculo que se genera con estos seres es único, inquebrantable y, en algunos casos, supera fronteras. Esto fue lo que sucedió con el guía canino de Wilson.

Según las Fuerzas Militares, el guía canino, el soldado profesional Cristian David Lara, no ha salido de la selva desde que Wilson se perdió. El pastor belga malinois creció con su guía y nunca se ha separado de su lado.

“Él no ha querido salir del área hasta encontrar a su perrito, esos binomios generan un lazo de toda la vida. Es un lazo impresionante donde la lealtad es fundamental”, indicaron las Fuerzas Militares por teléfono.

De hecho, a Wilson le están dejando prendas de su guía canino en la selva. De esta manera, las Fuerzas Militares esperan que el canino siga el olor de la ropa de su compañero Lara y pueda ser encontrado de una manera más rápida.

Cabe resaltar que los canes tienen entre 200 y 300 millones de receptores olfativos. Los humanos, por otro lado, solo tenemos 5 millones.

Los uniformados han dejado varios recipientes y tubos de plástico con concentrados y agua, de tal manera que el perro los perciba mediante el olor y se alimente para que permanezca en buenas condiciones de salud en caso de que su instinto para cazar no esté activo.

Aunque los uniformados confiaban en que Wilson sortearía serpientes, pumas, jaguares y otros depredadores que rondan la zona, hoy esa posibilidad es incierta. “Me invade la tristeza. Saber que es un hijo de casa y que es el único que no pudo salir del área después de un resultado tan bueno”, se lamentó el soldado Elvis Porras, instructor canino de la Escuela de Ingenieros Militares.

Son pocas las probabilidades de que el perro sobreviva. “No es la primera vez que esto pasa, se han perdido compañeros, pilotos, pero, nunca nos había pasado algo así con un canino y Wilson tenía un espíritu imbatible”, indican las Fuerzas Militares.

El caso de Wilson reaviva el debate sobre el uso de estos animales en operaciones militares o, la implementación de más tecnología en estas operaciones. Para Patricia Dosman, directora de Radio Conexión Animal, estas prácticas deben acabarse porque debe reconocerse una postura social que ya existe, “podemos decir que, gracias al activismo, se ha podido sembrar una semillita en cada persona para que tenga otra postura respecto al uso de animales en estos escenarios porque esto genera explotación y dominación, incluso en muchos casos quedan lesionados o muertos”, explica.

Pero para las Fuerzas Militares, su uso es indispensable por las habilidades que tienen y por el desarrollo de su olfato. Además, se trata de animales muy inteligentes que “prefieren estar persiguiendo una pelota y entrenando a lo largo del día, que estar encerrados en una casa sin hacer nada”.

