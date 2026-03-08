8 señales de que su perro confía en usted

El acto de que un perro se acerque y apoye su peso contra las piernas de su dueño es el equivalente canino a un abrazo humano. Foto: Eric Ward en Unsplash - Eric Ward en Unsplash

Comprender la psicología de los perros no siempre requiere de un manual avanzado de etología, ya que la respuesta puede estar en la observación de su lenguaje corporal y sus rutinas diarias.

Si se pregunta si ha logrado construir un vínculo sólido con su mascota, existen comportamientos específicos, respaldados por expertos en conducta animal, que confirman cómo saber si el peludo está en paz.

A continuación, presentamos ocho de las señale que demuestran que su perro se siente cómodo y seguro bajo su protección.

1. El contacto visual

A diferencia de lo que ocurre en encuentros entre perros desconocidos, el contacto visual con un dueño de confianza es una de las mayores muestras de afecto.

Estudios científicos realizados por la Universidad de Azabu en Japón, han demostrado que cuando un perro y su dueño se miran fijamente de forma relajada, ambos experimentan un aumento en los niveles de oxitocina, conocida como la “hormona del amor”.

2. La exposición del abdomen

El vientre es la zona más vulnerable del cuerpo de los peerros, ya que allí se encuentran sus órganos vitales sin la protección de las costillas. Cuando un perro se tumba boca arriba en su presencia, está realizando un acto de entrega total.

Un perro que duerme o descansa mostrando la panza confía en que no le harán daño y que lo protegerán de cualquier peligro externo.

3. El suspiro de satisfacción

Muchos propietarios notan que, al tumbarse junto a ellos, sus perros emiten un suspiro largo y profundo. Si este sonido ocurre mientras el cuerpo del animal está relajado y sus ojos se cierran lentamente, es una señal de bienestar absoluto.

4. Seguirlo por la casa

Existe una diferencia fundamental entre la ansiedad por separación y el deseo de compañía. Si su perro lo sigue de una habitación a otra con el cuerpo suelto, la cola en una posición media y sin mostrar signos de jadeo o nerviosismo, lo hace simplemente porque disfruta de su presencia.

5. Apoyarse físicamente en usted

El acto de que un perro se acerque y apoye su peso contra las piernas de su dueño es el equivalente canino a un abrazo humano. Al hacerlo, el animal busca cercanía física y refuerzo emocional.

Esta conducta es común en situaciones nuevas o estresantes, donde el perro lo ve como un pilar de apoyo, pero también ocurre de forma espontánea durante momentos de calma.

6. Postura corporal “blanda”

Un perro que no confía en su entorno mantiene los músculos tensos, las orejas rígidas y está listo para reaccionar ante cualquier ruido.

Por el contrario, un perro que se siente cómodo con usted mostrará una postura “blanda”, es decir, movimientos de cola fluidos y amplios, orejas en su posición natural y una boca ligeramente abierta, a veces descrita como la “sonrisa canina”.

7. El “chequeo” constante

Cuando lleva a su perro a un parque nuevo o a un entorno extraño, observe su comportamiento. Si el animal explora, pero vuelve la vista atrás con frecuencia para buscar su mirada o regresa a su lado antes de continuar, significa que confía plenamente en su liderazgo.

8. Traer sus “tesoros” o juguetes favoritos

Aunque a menudo se interpreta que el perro simplemente quiere jugar, el acto de traer un juguete tiene un trasfondo más profundo. Al entregarle su objeto más preciado, el peludo está compartiendo un recurso valioso, es una muestra de generosidad y confianza.

