Abandono de mascotas en Medellín: aumenta presencia de perros en calles del centro

En Medellín aumenta la preocupación por el abandono y el manejo inadecuado de animales de compañía, especialmente en el centro de la ciudad, donde líderes comunitarios han alertado la presencia constante de perros en condición de calle.

La situación es particularmente visible en la comuna 10 La Candelaria, en sectores de alta circulación peatonal como los alrededores de la Plaza Minorista José María Villa. En estos puntos, según denuncias ciudadanas, es frecuente observar animales que permanecen sin supervisión o que acompañan a habitantes de calle en contextos de vulnerabilidad, lo que evidencia riesgos para su bienestar y para la salud pública.

Desde la administración local se ha reiterado la necesidad de fortalecer acciones interinstitucionales para atender esta problemática, entre ellas el contacto permanente con el Centro de Bienestar Animal La Perla, entidad encargada del rescate, atención veterinaria y procesos de adopción de animales en situación de riesgo.

Expertos señalan que el abandono animal no solo constituye un problema de protección animal, sino que también refleja fenómenos sociales complejos relacionados con pobreza, exclusión y falta de educación sobre tenencia responsable.

El caso de Tomy

Uno de los casos recientes que evidenció esta situación fue el de Tomy, un perro criollo que fue abandonado en un parque del sector Tierra Firme, en la comuna 7. El animal fue encontrado amarrado a un árbol, con bozal, una cobija y una nota en la que se solicitaba que fuera recibido y se pedía perdón.

El hallazgo ocurrió en inmediaciones de la Biblioteca de Robledo San Germán y generó reacciones en redes sociales, donde ciudadanos manifestaron su rechazo frente al abandono animal. Posteriormente, el perro fue rescatado y trasladado al Centro de Bienestar Animal La Perla para recibir atención médica y evaluación para un posible proceso de adopción.

En el país, el abandono de animales está contemplado como una forma de maltrato según la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones para quienes vulneren su integridad. La normativa contempla multas económicas y penas de prisión en casos graves.

Autoridades y organizaciones defensoras de animales han insistido en que la solución requiere estrategias integrales que incluyan campañas de esterilización, programas de adopción responsable y procesos educativos dirigidos a la ciudadanía.

El incremento de animales abandonados en Medellín continúa representando un desafío social que exige articulación entre instituciones y comunidad, con el propósito de garantizar el bienestar animal y promover una cultura de respeto hacia los animales de compañía.

