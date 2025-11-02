Logo El Espectador
La Red Zoocial

¿Por qué no se debe limpiar con cloro la orina de perros y gatos en la casa?

Muchos cuidadores recurren al cloro para limpiar la orina de sus mascotas, sin saber que esta práctica puede ser peligrosa. Aquí le explicamos por qué.

02 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
El uso de cloro para limpiar la orina de perros o gatos puede generar gases tóxicos.
Foto: Pixabay
Los perros y gatos comparten con millones de personas el espacio más íntimo: el hogar. Son compañeros leales, amorosos, curiosos y muchas veces traviesos, capaces de llenar la casa de alegría, pero también causar pequeños accidentes.

Cuando los animales de compañía dejan rastros de orina en el suelo o los muebles de la casa, el primer impulso de muchos cuidadores suele ser recurrir al cloro, ese clásico limpiador que promete desinfección total. Sin embargo, expertos advierten que esta práctica puede ser perjudicial para la salud de los animales.

Según la Clínica Veterinaria Móvil, el problema radica en la reacción química que se produce entre el cloro (hipoclorito de sodio) y el amonio presente en la orina. La mezcla puede liberar cloramina, un gas tóxico que irrita las vías respiratorias y los ojos, además de causar malestar general. El riesgo aumenta en espacios poco ventilados, como apartamentos pequeños o lugares con pocas ventanas.

El hipoclorito de sodio, componente principal del cloro doméstico, es por sí mismo una sustancia corrosiva. De acuerdo con el portal Enséñame de Ciencia, su uso debe limitarse a diluciones seguras y nunca mezclarse con otros productos de limpieza o residuos biológicos. Cuando entra en contacto con la orina, no solo pierde eficacia como desinfectante, sino que puede generar un ambiente peligroso para personas y animales.

Además del riesgo químico, limpiar con cloro puede tener otro efecto indeseado: reforzar el marcaje territorial de las mascotas. De acuerdo con el portal Tienda Animal, el olor del amoníaco, presente tanto en la orina como en productos como la lejía, puede hacer que los perros o gatos vuelvan a orinar en el mismo sitio, interpretándolo como una señal olfativa propia.

¿Cómo limpiar la orina de forma eficiente?

Para eliminar de forma segura el olor a orina, los especialistas recomiendan alternativas naturales y efectivas. Entre ellas, destacan el vinagre blanco, que desinfecta y neutraliza olores, el agua oxigenada combinada con bicarbonato, ideal para manchas recientes, y el limón, cuyo aroma cítrico actúa como desinfectante y repelente. También existen en el mercado limpiadores, productos que descomponen las moléculas responsables del mal olor sin afectar la salud de las mascotas.

La clave está en evitar los compuestos agresivos y optar por productos seguros, biodegradables y libres de amoníaco o cloro. Además, es fundamental mantener buena ventilación durante la limpieza y alejar a los animales del área hasta que la superficie esté completamente seca.

Cuidar la higiene del hogar no debe poner en riesgo la salud de quienes lo habitan. Cambiar el cloro por opciones más seguras no solo previene intoxicaciones, sino que también ayuda a crear un entorno más saludable para todos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

