Si su perro ya tiene más de un año, debe hacer estas cinco cosas primordiales

Los perros son animales leales, cariñosos y juguetones. Sin embargo, cuidar de ellos va mucho más allá de ofrecerles cariño o un plato de comida, implica compromiso, atención y responsabilidad a lo largo de todas las etapas de su vida.

Cuando los perros cumplen el primer año de vida dejan atrás la fase de cachorro y entran en la adultez, una etapa en la que su salud, comportamiento y bienestar requieren nuevos hábitos y cuidados.

Según la Escuela de Posgrado de Veterinaria, esta transición es clave para garantizar su calidad de vida y prevenir problemas futuros. En esta etapa, los peludos necesitan una alimentación balanceada, ejercicio regular, educación continua, revisiones veterinarias y rutinas de higiene que se adapten a sus nuevas necesidades.

Estas son las cinco cosas primordiales que todo tutor debería seguir para mantener a su perro adulto feliz, sano y equilibrado.

1. Alimentación adecuada y de calidad

La nutrición es el pilar de la salud canina. Los expertos recomiendan ofrecer alimentos de alta calidad, adaptados a la edad, tamaño y nivel de actividad del animal. En los perros adultos, una dieta equilibrada debe incluir proteínas de buena fuente, grasas saludables y micronutrientes que fortalezcan huesos, músculos y pelaje. También es importante mantener una correcta hidratación y consultar al médico veterinario en caso de alergias o necesidades dietéticas especiales.

2. Educación y socialización continua

La educación de un perro no termina cuando deja de ser un cachorro, los caninos adultos necesitan seguir reforzando las normas de convivencia. La Escuela de Posgrado de Veterinaria enfatiza el uso del refuerzo positivo como herramienta principal para guiar la conducta. Si el animal muestra miedo, agresividad o ansiedad, un adiestrador profesional o etólogo (experto en conducta animal) puede ayudar a corregir el comportamiento sin generar estrés.

También es importante mantener una buena socialización con otros animales y personas. Las visitas constantes al parque u otros espacios libres son ideales para lograr esto.

3. Higiene y cuidado general

Aunque algunos expertos indican que el baño excesivo puede alterar la piel del perro, se recomienda hacerlo aproximadamente una vez al mes con productos adecuados para su tipo de pelo. Además, es importante mantener el cepillado regular para evitar enredos y la acumulación de suciedad.

Por otra parte, el corte de uñas, la limpieza de oídos y la revisión ocular deben ser parte de una rutina frecuente. Estos pequeños cuidados previenen infecciones y mejoran la calidad de vida de la mascota.

4. Paseos y ejercicio diario

El ejercicio físico es tan necesario como la alimentación. Un perro adulto necesita salir al menos tres veces al día para caminar, socializar y liberar energía. Los paseos, además de mantener su peso y salud cardiovascular, son esenciales para su bienestar emocional. El juego activo dentro de casa ayuda a reducir el aburrimiento y la ansiedad, pero no se reemplazada con las salidas al aire libre.

5. Revisiones veterinarias y prevención

La atención veterinaria regular es indispensable para cualquier mascota. Estas no deben limitarse solo a emergencias, sino que deben ser periódicas para detectar enfermedades a tiempo. Además es importante mantener al día las vacunas y la desparasitación.

Según la Escuela de Posgrado de Veterinaria, estas medidas preventivas son clave para prolongar la vida del animal y evitar complicaciones futuras.

A partir del primer año, cada perro sigue su propio ritmo de madurez, pero todos necesitan lo mismo: cuidado constante, compañía y amor responsable. Invertir en su bienestar no solo mejora su salud, sino que también fortalece el vínculo que convierte a los perros en los compañeros más leales y felices del hogar.

