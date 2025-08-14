Su dueño cayó enfermo y el dóberman hizo algo que conmovió a todos

El perro protegió a su dueño durante más de una hora, creyendo que podía estar en peligro./Foto de referencia Foto: GettyImages

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una escena que ha conmovido a muchos en la Ciudad de México, un perro dóberman demostró una lealtad inquebrantable al impedir, durante más de una hora, que los paramédicos se acercaran a su dueño enfermo.

El animal, guiado por su instinto protector, parecía percibir que los extraños podían representar una amenaza para su compañero humano. El hecho fue reportado por el medio mexicano NMás, que documentó cómo el perro se mantuvo firme junto al adulto mayor, resguardándolo con determinación y sin dejar que nadie se acercara.

De acuerdo con NMás, al llegar al domicilio, los equipos de emergencia se encontraron con una inesperada barrera: el perro, fiel compañero del hombre, bloqueó durante más de una hora el paso del personal médico, manteniéndose a su lado para protegerlo. La lealtad del animal fue tal, que no permitía que nadie se le acercara, dificultando la atención inmediata de su dueño.

Vecinos del sector intervinieron para ayudar a calmar al dóberman, lo que finalmente permitió a los paramédicos valorar al adulto mayor. Sin embargo, según el reporte del periodista Ulises López de NMás, el hombre se negó a ser trasladado a un hospital. Al estar consciente, y por disposiciones de Derechos Humanos, no se le puede obligar a recibir atención médica contra su voluntad.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de la Brigada de Vigilancia Animal para brindar atención al perro y asegurar que reciba los cuidados necesarios mientras su dueño permanece en casa.

La historia ha generado reacciones de ternura y admiración en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado la fidelidad inquebrantable del dóberman, que no dudó en proteger a su compañero humano hasta el final.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱