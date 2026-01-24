Perrita perdida en 2020 reaparece a más de 1.600 km y logra reunirse con su familia

El reencuentro de Bella y su familia fue profundamente emotivo. Foto: Servicios para Animales del Condado de Winnebago

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bella es una perrita chihuahua que se perdió hace cinco años en el estado de Texas, Estados Unidos, dejando a su familia con el corazón roto. Cuando sus cuidadores ya habían perdido la esperanza de volver a verla, la historia dio un giro inesperado: la mascota regresó a casa tras recorrer más de 1.600 kilómetros, protagonizando un reencuentro que parecía imposible.

La historia de Bella comenzó en la víspera de Año Nuevo de 2020, cuando se perdió en un suburbio de la ciudad de Houston. Vivía en una casa con patio trasero cercado y llevaba placa de identificación, pero tras una noche fría y lluviosa, la pequeña perrita simplemente no volvió. Su familia la buscó incansablemente con volantes, avisos en redes sociales y jornadas de búsqueda por la zona, pero nunca obtuvieron respuestas. Con el paso del tiempo, la esperanza fue desapareciendo.

Sin embargo, cinco años después, en diciembre de 2025, cuando se cumplía un nuevo aniversario de su desaparición, una llamada inesperada cambió la historia. Bella había sido ingresada como animal callejero a los Servicios para Animales del Condado de Winnebago (WCAS, por sus siglas en inglés), en el estado de Illinois, a más de 1.600 kilómetros de donde se perdió originalmente, según informó la cadena estadounidense KBTX.

“Bella llegó como lo hacen miles de mascotas cada año, sin que nadie supiera de dónde venía”, explicó Amber Pinnon, coordinadora de adopción y voluntariado de WCAS. La clave para resolver el misterio fue su microchip, ya que gracias a ese pequeño dispositivo, el personal del refugio y la organización Care for Pets lograron identificar que la perrita pertenecía a una familia en Houston.

“Encontramos muchos microchips que no están registrados o cuyos datos no han sido actualizados. Rastreamos chips con frecuencia, pero un caso de esta magnitud es poco común”, señaló Pinnon.

La noticia tomó por sorpresa a la familia de Bela. “Al principio pensaron que podía tratarse de una estafa. Les costaba creer que fuera real”, contó al medio local Stephanie Hicks, directora ejecutiva de Care for Pets.

Gracias a una colecta comunitaria, WCAS y Care for Pets reunieron los fondos necesarios para el traslado de Bella a su hogar. Incluso apareció una voluntaria que se ofreció a acompañarla personalmente en un viaje exprés de Illinois a Texas, volando ida y vuelta el mismo día.

El reencuentro, según reportó la cadena KBTX, fue profundamente emotivo. “Cuando me vio, parecía reconocerme. Y cuando vio a mi hijo mayor, estiró la patita hacia él. Fue un momento muy conmovedor para todos nosotros”, relató Sergio Torres, cuidador de Bella, al programa informativo.

Aunque nadie puede explicar con certeza cómo la perrita logró llegar tan lejos, hoy Bella está de vuelta en casa, sana y salva. Para las organizaciones involucradas, su historia es una prueba contundente de la importancia del microchip como herramienta clave para que animales perdidos puedan volver con sus familias.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱