Adoptaron a un perro y lo devolvieron a los 30 minutos: esta fue la razón

Un perro de 6 años, llamado Scooby, vivió un episodio doloroso luego de que su adopción fracasara apenas 30 minutos después de haber llegado a lo que sería su nuevo hogar definitivo. La familia que lo recibió decidió devolverlo argumentando que era “demasiado enérgico” y no le dio tiempo para adaptarse.
La historia fue compartida en TikTok por Sophia Roth, su cuidadora temporal en Baltimore, quien relató que Scooby había llegado al refugio a inicios de julio tras ser recogido en condición de calle. A pesar de eso, mostraba señales claras de haber tenido un hogar: obedecía comandos básicos y estaba acostumbrado a dormir en cama bajo las cobijas.
Durante tres semanas en acogida, Roth descubrió un perro cariñoso y lleno de energía, que disfrutaba de caminatas, excursiones y afecto constante. Incluso, comentó que parecía no haber tenido antes juguetes y que aprender a jugar con ellos fue parte de su proceso.
La rápida devolución fue un golpe duro tanto para Scooby como para Roth, quien expresó frustración al ver que la familia no estaba dispuesta a invertir tiempo en su adaptación y entrenamiento. Aun así, el perro pronto recuperó su ánimo al volver al hogar temporal donde había encontrado estabilidad.
La difusión de su caso generó nuevas solicitudes de adopción y, pocos días después, Scooby encontró otra familia. Esta vez, sus adoptantes tenían experiencia con la raza y conocimiento en entrenamiento, además de un historial de voluntariado en refugios, lo que dio a Roth confianza en que sería un hogar definitivo.
Aunque el desenlace fue positivo, Roth enfatizó la importancia de darles tiempo a los perros de refugio para adaptarse a un nuevo entorno. “No se les puede abandonar tan rápido”, señaló, recordando que la paciencia y el compromiso son claves para que estos animales tengan una verdadera segunda oportunidad.
