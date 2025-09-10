Luna necesita ayuda urgente: la perrita rescatada en Soacha sufre anemia severa

Su estado físico refleja el desgaste de una vida marcada por el sufrimiento. Foto: @Adopta_con_responsabilidad

Luna fue rescatada en una zona de invasión en Soacha, donde pasó años en condiciones precarias, expuesta al frío, al sol y al abandono. Su estado físico refleja el desgaste de una vida marcada por el sufrimiento.

Durante la valoración veterinaria, los especialistas le diagnosticaron un alto grado de anemia y piometra en fase inicial, una enfermedad que puede ser mortal si no se trata a tiempo. Por ahora, los médicos buscan estabilizar la anemia para luego practicarle la cirugía de urgencia que requiere.

La fundación Adopta con Responsabilidad hace un llamado a la solidaridad para poder cubrir los gastos del procedimiento y salvarle la vida a Luna. Quienes deseen apoyar su recuperación pueden conocer más detalles en Instagram @Adopta_con_responsabilidad o comunicarse al número 300 562 42 56.

Cada aporte, por pequeño que sea, representa una oportunidad para que Luna tenga la vida digna que siempre mereció.

