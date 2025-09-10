Luna necesita ayuda urgente: la perrita rescatada en Soacha sufre anemia severa

Escucha este artículo
Luna fue rescatada en una zona de invasión en Soacha, donde pasó años en condiciones precarias, expuesta al frío, al sol y al abandono. Su estado físico refleja el desgaste de una vida marcada por el sufrimiento.
Durante la valoración veterinaria, los especialistas le diagnosticaron un alto grado de anemia y piometra en fase inicial, una enfermedad que puede ser mortal si no se trata a tiempo. Por ahora, los médicos buscan estabilizar la anemia para luego practicarle la cirugía de urgencia que requiere.
La fundación Adopta con Responsabilidad hace un llamado a la solidaridad para poder cubrir los gastos del procedimiento y salvarle la vida a Luna. Quienes deseen apoyar su recuperación pueden conocer más detalles en Instagram @Adopta_con_responsabilidad o comunicarse al número 300 562 42 56.
Cada aporte, por pequeño que sea, representa una oportunidad para que Luna tenga la vida digna que siempre mereció.
