“Adopté un perro viejito y me cambió la vida”: la historia de Clay y Bo

Clay Bishop, empleado del refugio Kentucky Animal Care Society, no imaginó que un día de trabajo común lo llevaría a conocer al perro que cambiaría su vida. Al encontrarse con Bo, un labrador y pitbull mestizo de nueve años, comprendió que no podía permitir que pasara una noche más sin un hogar.

Bo había sido entregado al refugio luego de que su dueño, con problemas de adicción, fuera trasladado a un centro de rehabilitación asistida. Antes de su rescate, el perro permaneció casi una semana sin comida ni agua. A pesar de la dura experiencia, su carácter amable y su fortaleza emocional destacaron desde el primer momento.

Según relató Bishop a Newsweek, Bo pasó tres semanas en el refugio, confundido y ansioso. Durante los primeros días, ni siquiera comió, afectado por el estrés del abandono. Ante esa situación, Bishop decidió ofrecerse como hogar temporal, aunque pronto el vínculo entre ambos se volvió irrompible. “Después de dos semanas de tenerlo en acogida, me enamoré completamente de él y supe que tenía que quedármelo”, explicó. La adopción se formalizó el 22 de julio.

Bo era el perro más viejo del refugio, y sus posibilidades de adopción eran bajas. De acuerdo con Shelter Animals Count, las adopciones de perros mayores disminuyeron un 2 % en 2025, ya que la mayoría de las familias opta por animales más jóvenes.

Desde su llegada al nuevo hogar, Bo se adaptó con facilidad a su “manada”, que incluye a los otros dos perros de Bishop, Boosh y Ozzy, además de varios hurones. “Es un perro increíble y no podía dejar pasar la oportunidad de darle una buena vida”, comentó su dueño.

Hoy, Bo vive feliz y rodeado de amor. Cada mañana despierta a Bishop con un abrazo y, al verlo llegar del trabajo, lo recibe con entusiasmo, corriendo por la casa y reuniendo todos sus juguetes.

Para Bishop, adoptar un perro mayor ha sido una de las experiencias más gratificantes de su vida. “Recomendaría a todos que se tomen el tiempo de conocer a un perro senior en un refugio. Aunque no puedan hablar, enseñan mucho sobre el amor y la forma en que ven el mundo. Darles una oportunidad puede cambiarle la vida a cualquiera, como me la cambió a mí”, afirmó.

