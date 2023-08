Aerolínea perdió perrita de mujer deportada de Estados Unidos, ¿quién responde?

Según el personal de Delta Airlines, Maia se escapó mientras estaba siendo transportada al avión. Foto: @pcrod

Paula Rodríguez ha experimentado una auténtica pesadilla en los últimos días. Ella decidió pasar dos semanas de vacaciones en California, Estados Unidos, junto a su mascota Maia. Si bien pudo viajar un tiempo con ella, las separaron poco tiempo después en Atlanta. Según comenta la pasajera, el viaje en Delta Airlines incluía que Maia, su perrita, estuviera en la cabina junto a su propietaria. No obstante, había una escala al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, antes de seguir hacia San Francisco.

La mujer aseguró que, cuando llegó a Atlanta cerca de las 7:00 de la noche del viernes, el personal de inmigración afirmó que su visa no cumplía con los requisitos de turista, por lo que le cancelaron y le comentaron que tendría que regresar a su hogar en el próximo vuelo.

Los funcionarios mencionaron que ella tendría que pasar la noche en un centro de detención, porque el próximo vuelo saldría el día siguiente. No obstante, su perrita no podría acompañarla, por lo que llamaron a agentes de la aerolínea que le quitaron a Maia, según comentó Rodríguez a CNN.

Varios miembros del personal intentaron encontrar a su perrita, y tuvieron que reprogramar su viaje hasta el próximo vuelo, para que ella pudiera esperar para encontrar a su mascota. Pero esto no sucedió.

El personal afirmó que le entregarían a su perrita al día siguiente. “Les pregunté a todos, les dije que necesitaba tiempo para localizarla, que estaba enferma y que quería su perrera, y me llevaron a la puerta, en donde, supuestamente, estaba su mascota”, explicó la propietaria de Maia para CNN.

Dos días después de que su perrita se perdiera, ella recibió una llamada de una representante de Delta, que le explicó que su mascota se había escapado mientras estaba siendo transportada al avión. “Dijo que cuando la estaban transportando en la pista, el personal había abierto su jaula, y que ella había salido del auto y escapado”, comentó Rodríguez a CNN.

La pasajera publicó su historia en el grupo de Facebook “Atlanta Area Lost and Found Pets” pidiendo ayuda. “Durante dos días no he recibido ningún tipo de información sobre su paradero, y justo hoy Delta me informó que ella había escapado de su perrera en la rampa del aeropuerto y que el portal del aeropuerto estaba buscándola”, comentó Rodríguez el 21 de agosto, tras compartir una fotografía de su perrita, Maia.

La propietaria habló con refugios en Atlanta para que cuidaran detenidamente de su perrita. Del mismo modo, habló con miembros del grupo de Facebook para recibir consejos. La publicación fue compartida cerca de 1000 veces, y su historia fue conocida en todo el país, cuando la propietaria de la perrita habló con CNN y les comentó que su mascota seguía perdida.

Según la aerolínea, el personal ha estado buscando a la perra en todos lados. Incluso, han utilizado gafas de visión nocturna. Del mismo modo, han dejado avisos de Maia en el aeropuerto y en refugios locales, y se ha pedido a las comunidades que busquen a la mascota.

“Estoy en agonía. He estado viviendo una pesadilla desde el viernes, sabiendo que mi bebé está asustada en algún lugar o podría estar herida”, finalizó por decir Paula para CNN.

