Alcaldía de Pasto acompaña rescate de perros víctimas de presunto maltrato animal

La acción conjunta de autoridades y ciudadanía refleja que proteger a los animales es un deber compartido para construir una sociedad más justa y empática.

21 de octubre de 2025 - 02:30 p. m.
Según el reporte preliminar de los especialistas, no evidenciaron signos de violencia física ni sexual.
Foto: Unsplash
En el barrio El Bosque de Pasto, Nariño, se llevó a cabo la liberación de varios caninos que permanecían bajo presunto maltrato por parte de su tutor. El procedimiento, ordenado por un inspector de Policía, contó con el acompañamiento de la Alcaldía de Pasto, que garantizó el traslado de los animales a un lugar seguro, donde serán valorados y atendidos por profesionales veterinarios.

Las autoridades informaron que los siete caninos recuperados se encuentran en buen estado de salud, según el reporte preliminar de los especialistas, quienes no evidenciaron signos de violencia física ni sexual. “De manera preventiva se efectuó la recuperación de los animales y se emitió un concepto transitorio mientras se determinan las medidas definitivas”, explicó el secretario de Gobierno, Giovanny Guerrero.

El funcionario también invitó a la comunidad a mantener la calma y evitar las vías de hecho, recordando que las investigaciones sobre el caso están a cargo de las autoridades competentes. Asimismo, aseguró que la Administración Municipal continuará velando por el orden público y el bienestar animal, dando seguimiento a la denuncia ciudadana que originó la intervención.

“Estamos evaluando las pruebas del caso para adoptar decisiones de fondo. Además, hemos establecido compromisos con el Concejo de Pasto y el sector animalista para fortalecer una ruta de atención efectiva frente a situaciones de presunto maltrato animal”, concluyó Guerrero.

Este caso resalta la importancia de aplicar y fortalecer normativas como la Ley Ángel, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones para quienes cometan actos de crueldad o maltrato. La actuación oportuna de las autoridades y la participación ciudadana demuestran que la protección y el respeto hacia los animales son una responsabilidad colectiva, esencial para construir una sociedad más justa, empática y comprometida con la vida en todas sus formas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

