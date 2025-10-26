Así es el altar del Día de Muertos de Roscoe, el perro fallecido de Lewis Hamilton

Fans show a sign depicting Roscoe, the deceased dog of Ferrari's British driver Lewis Hamilton, during the qualifying session of the Mexico City Formula One Grand Prix at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on October 25, 2025. (Photo by Carl DE SOUZA / AFP) Foto: AFP - CARL DE SOUZA

Cada octubre, en México, las familias preparan altares para recordar a quienes han partido. Flores de cempasúchil, velas, fotos y objetos personales llenan los hogares y espacios públicos como parte del Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes del país.

Este año, antes del inicio del Gran Premio de México de Fórmula 1, un altar en el Autódromo Hermanos Rodríguez llamó especialmente la atención: estaba dedicado a Roscoe, el perro de Lewis Hamilton, que falleció hace menos de un mes.

Roscoe, un bulldog inglés, fue el compañero inseparable del siete veces campeón del mundo durante más de 12 años. El 28 de septiembre, Hamilton anunció su muerte a través de redes sociales, explicando que debió tomar la difícil decisión de dormirlo debido a un cuadro de neumonía. “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”, escribió entonces.

El piloto británico, que vuelve a las pistas luego de su luto, se mostró visiblemente conmovido al encontrarse con el altar mexicano. En declaraciones a ESPN, dijo: “Es encantador. Dondequiera que voy, la gente me muestra su cariño por Roscoe. Ha sido una experiencia realmente interesante; sentí que conectaba mucho más con las personas durante este período de duelo”.

También compartió cómo ha sido el proceso de adaptación tras la pérdida: “Mi casa ahora está muy tranquila porque ya no está Roscoe conmigo, pero aún tengo sus juguetes y sus cosas, y me siento muy agradecido por ese tiempo”.

Medios mexicanos explicaron a Hamilton que, según la tradición del Día de Muertos, se cree que los perros guían a las almas por el camino hacia el mundo de los muertos. Ante esto, el piloto respondió entre risas: “Quizá me pida que lo lleve… porque no le gustaba el agua”.

El homenaje en México fue una muestra de afecto hacia el piloto, quien actualmente compite con Ferrari, y hacia el perro que durante años lo acompañó dentro y fuera de las pistas.

Con cariño, para Roscoe. ❤️ 🐶 El recuerdo del mejor amigo de Lewis Hamilton está presente en el #MexicoGP. 🇲🇽#Formula1 #F1 pic.twitter.com/kNdAcbSFOF — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 23, 2025

