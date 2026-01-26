Así fue el cumpleaños de una camada de cachorros: se reencontraron con su madre

La similitud entre los perros era tal que incluso a los dueños les costaba distinguirlos, y solo fue posible identificarlos por sus comportamientos particulares. Foto: @mary_grahamm

Una celebración de cumpleaños se volvió viral en redes sociales luego de que un golden retriever se reencontrara con su madre y sus hermanos por primera vez desde que fue separado del criador. El emotivo momento ocurrió en California y fue compartido en TikTok por Mary Graham, dueña de Kermit, un perro que acababa de cumplir un año.

El video muestra a Kermit corriendo emocionado hacia su madre y sus compañeros de camada, quienes se reconocieron de inmediato. La grabación acumuló decenas de miles de visualizaciones y despertó una ola de reacciones entre usuarios, conmovidos por el vínculo intacto entre los animales.

Graham explicó que mantuvo contacto durante todo el año con los demás dueños de los cachorros, quienes adoptaron a los perros cuando tenían ocho semanas de vida. A través de mensajes y conversaciones frecuentes, compartieron experiencias, dudas y consejos sobre la crianza de los cachorros, creando una red de apoyo entre las familias.

El criador de los perros también fue clave en la iniciativa, al crear un grupo de Facebook para seguir el crecimiento de la camada. Aunque durante meses se habló de la posibilidad de organizar un encuentro, la distancia entre las familias lo hacía difícil. Finalmente, la propuesta de celebrar el primer cumpleaños de los cachorros permitió concretar la reunión.

Las familias eligieron un punto intermedio y viajaron desde distintos lugares de la región, algunas durante casi dos horas, sin saber cómo reaccionarían los perros tras tanto tiempo separados. Sin embargo, la reacción superó todas las expectativas: los cachorros reconocieron a su madre de inmediato y la siguieron durante todo el encuentro, mientras ella los guiaba como una manada.

La similitud entre los perros era tal que incluso a los dueños les costaba distinguirlos, y solo fue posible identificarlos por sus comportamientos particulares. Durante más de dos horas, los golden retrievers jugaron, corrieron y se revolcaron en el césped, mientras los asistentes observaban emocionados. Cada cachorro recibió regalos y golosinas especiales para la ocasión.

La criadora también se mostró conmovida, ya que se trató de la primera reunión completa de una camada que había presenciado. Además, este fue el último grupo de cachorros de Violet, la madre de los perros.

El video generó numerosas reacciones en TikTok, con comentarios humorísticos y emotivos que destacaron el orgullo visible de la madre y la dificultad de no confundir a los cachorros. Para muchos usuarios, el reencuentro fue una muestra del fuerte lazo familiar que los animales conservan con el paso del tiempo.

