El caso fue compartido por la Policía de Tránsito y Carabineros de Colombia a través de sus redes sociales, donde contaron cómo los uniformados encontraron a la…

Mili no sabe cómo llegó a aquella carretera ni cuánto tiempo llevaba ahí. Lo que sí recuerda, según el relato que acompaña el video de su rescate, es el dolor, el miedo y la dificultad para levantarse. Su historia cambió cuando una patrulla de la Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander se detuvo para auxiliarla y evitar que otros vehículos la pusieran en mayor peligro.

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Así fue el rescate de Mili, la perrita que encontraron herida en una carretera

El caso fue compartido por la Policía de Tránsito y Carabineros de Colombia a través de sus redes sociales, donde contaron cómo los uniformados encontraron a la perrita y le brindaron ayuda. En el video, narrado desde la perspectiva de la pequeña, cuenta que los policías bajaron de su vehículo, detuvieron el tráfico y se acercaron para protegerla. Sin embargo, Mili estaba asustada, no entendía que quienes se acercaban querían ayudarla.

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Con paciencia, los uniformados consiguieron levantarla y trasladarla a una clínica veterinaria para que recibiera atención.

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Mili tenía heridas, quemaduras y gusanos en sus patas

Cuando llegó al centro veterinario, el personal comenzó a revisarla y encontró varias lesiones que requerían atención. La perrita estaba muy sucia y tenía gusanos en sus patas. Además, presentaba quemaduras debajo de las axilas y heridas profundas en diferentes zonas.

De acuerdo con el relato compartido por la institución, el equipo veterinario limpió su cuerpo, realizó las curaciones necesarias y le suministraron suero.

Aunque apenas podía moverse, Mili comenzó a recibir los cuidados que necesitaba. Entre esos momentos, hubo uno que quedó registrado en la historia y que llamó especialmente la atención, cuando le ofrecieron comida. "Era un enlatado que quizás nunca había probado. Dios mío, qué delicia. Me lo comí todo, todito", cuenta la voz que representa a la perrita en el video.

Mientras recibía atención veterinaria, surgió una pregunta: ¿cómo se llamaba la pequeña? La médica quiso saber su nombre y los policías respondieron: "Mili, de milagros". Así fue como la perrita recibió el nombre con el que ahora se conoce su historia. Para los uniformados, detenerse durante su patrullaje pudo parecer una acción cotidiana, pero para ella significó tener la oportunidad de recibir ayuda cuando más lo necesitaba.

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El llamado a no abandonar a los animales en las vías

Además de contar el rescate de Mili, la institución aprovechó la historia para recordar a los conductores que deben estar atentos mientras transitan por las carreteras, respetar los límites de velocidad y mantener el control de sus vehículos. También hicieron un llamado a no abandonar a los animales que puedan resultar heridos en un accidente de tránsito. Si ocurre una situación de este tipo, es importante detenerse en un lugar seguro, señalizar la zona y buscar ayuda para que el animal pueda recibir atención.

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