Así fue la graduación de un cachorro rescatado luego de superar su miedo al ruido

Un cachorro rescatado llamado Teddy ha conmovido a miles de personas en redes sociales luego de que su dueña compartiera el notable progreso que logró tras superar el miedo que sentía durante sus primeras clases de entrenamiento.

La propietaria, identificada como Syl, adoptó a Teddy de la organización Saving Grace Animal Society en Canadá y lo inscribió en clases de adiestramiento apenas dos semanas después de llevarlo a casa. Durante la primera sesión, el cachorro mostró un comportamiento temeroso debido a los ruidos del entorno.

Según relató Syl, en la clase había otros dos cachorros, entre ellos un labrador negro que ladró constantemente durante toda la sesión. El ruido asustó tanto a Teddy que buscó refugio debajo de una silla, donde permaneció la mayor parte del tiempo.

La instructora recomendó a la dueña reforzar el comportamiento positivo dándole premios cada vez que escuchara los ladridos, con el objetivo de ayudarlo a asociar el sonido con una experiencia positiva. Así, gran parte de la clase transcurrió mientras Teddy recibía golosinas bajo la silla.

Con el paso de las semanas, el cachorro comenzó a mostrar avances significativos. En enero completó un curso de seis clases en PetSmart, donde finalmente logró desenvolverse con mayor seguridad.

Un video publicado el 16 de enero en TikTok, en la cuenta @itsteddybug, muestra el contraste entre su primera experiencia escondido bajo la silla y el día de su graduación, cuando se le ve de pie con confianza junto al mismo lugar donde antes se refugiaba.

De acuerdo con su dueña, al inicio Teddy temía prácticamente todos los sonidos del exterior e incluso evitaba hacer sus necesidades fuera del patio trasero. Durante los paseos, intentaba regresar rápidamente a casa.

Actualmente, el cachorro de cinco meses ha ganado seguridad. Syl aseguró que ahora suele sentarse junto a la puerta principal para esperar pacientemente el momento de salir a caminar. También lo describió como un perro juguetón al que le gusta perseguir su propia cola.

Incluso logró superar su temor hacia la cachorra labrador que ladraba durante las clases. En la última sesión del curso, Teddy reunió el valor suficiente para acercarse a ella y ambos terminaron jugando juntos.

Especialistas en comportamiento canino señalan que la confianza en los cachorros se desarrolla mediante una exposición gradual y positiva a nuevos entornos, sonidos y experiencias durante las primeras etapas de vida. Organizaciones como el American Kennel Club destacan que una socialización adecuada en este periodo puede prevenir miedos o ansiedad en el futuro.

La transformación de Teddy también captó la atención de los usuarios de TikTok. Hasta el lunes, el video acumulaba más de 922 mil visualizaciones, 160 mil “me gusta” y cientos de comentarios de personas que celebraron su progreso.

Entre las reacciones, algunos usuarios destacaron lo tierno del cachorro, mientras que otros felicitaron su esfuerzo. Incluso la cuenta oficial de PetSmart comentó el video para felicitarlo por su logro.

