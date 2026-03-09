Rocko apareció nadando en el mar y fue rescatado tras varios días desaparecido

Horas después del rescate, Rocko pudo reencontrarse con su familia. Foto: @oftalmovet.madryn

La historia de Rocko, un perro que llevaba varios días desaparecido en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, Argentina, sorprendió a la comunidad luego de que fuera encontrado con vida en el mar por un grupo de veterinarias que realizaba actividades acuáticas.

De acuerdo con el testimonio de la veterinaria Mariana Vita, del Centro Veterinario Austral, todo ocurrió en el amanecer, cuando ella y otras profesionales se habían adentrado en el agua para practicar con sus tablas de surf. Mientras se encontraban lejos de la orilla, notaron a la distancia una figura que se movía.

“Cuando lo vimos no entendíamos si era una persona o un animal. Estábamos bastante lejos y solo veíamos algo blanco moviéndose”, contó Vita en entrevista con el medio local Canal 12 Chubut. Según relató la mujer, en esa zona es común que algunas personas lleven a sus perros a jugar cerca del mar, por lo que inicialmente pensaron que podía tratarse de un animal nadando cerca de sus dueños.

Sin embargo, al observar con más atención notaron que el perro parecía desorientado y que se dirigía hacia mar adentro. “Nos llamó la atención que no veíamos a nadie en la orilla que lo estuviera buscando o pendiente de él. Entonces dijimos ´acerquémonos, porque capaz estaba totalmente desorientado´”, explicó la veterinaria.

Al aproximarse confirmaron que el animal estaba exhausto y decidieron subirlo a una de las tablas. El animal, asustado y agotado, reaccionó con nerviosismo e incluso llegó a morder a una de las rescatistas. Pero una vez que estuvo sobre la tabla permaneció quieto, aferrado con las uñas mientras era llevado de regreso hacia la orilla.

Cuando finalmente tocaron tierra, el estado del canino evidenciaba desgaste extremo. De acuerdo con sus rescatistas, temblaba por el frío, tenía signos de hipotermia y estaba rígido por los calambres. Además, había ingerido una gran cantidad de agua y buscaba hidratarse desesperadamente. Las veterinarias lo trasladaron de inmediato al Centro Veterinario Austral para estabilizarlo.

Aunque algunos reportes señalaron que el perro habría pasado hasta cuatro días en el mar, las especialistas aclararon que no es posible determinar con certeza cuánto tiempo estuvo nadando, ya que físicamente sería muy difícil que un animal sobreviva tanto tiempo en esas condiciones. Lo que sí evidenciaba su estado era un fuerte agotamiento.

Después de atenderlo, comenzó la búsqueda de su familia. Gracias a la difusión del caso en redes sociales, una persona reconoció al perro y compartió el contacto de su tutora. La mujer, de 70 años, reaccionó con lágrimas al saber que su mascota estaba viva.

“Lo amo, es como mi hijo. Lo crié desde chiquito”, dijo la cuidadora en declaraciones recogidas por Canal 12 Chubut. Según contó, llevaba varios días buscando a su perro sin descanso y temía no volver a verlo.

Horas después del rescate, Rocko pudo reencontrarse con su familia. Su tutora aseguró que siempre recordará el gesto que tuvieron estas veterinarias para que Rocko regresara a casa sano y salvo.

