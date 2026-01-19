Refugios transforman a sus perros en personajes de Stranger Things para promover su adopción

La iniciativa busca conectar emocionalmente con el público y llamar la atención sobre la realidad del abandono y la adopción responsable. Foto: @dpa.cxs

Stranger Things, una de las series más populares y exitosas de Netflix en los últimos años, se ha convertido en una herramienta para impulsar una causa más allá del entretenimiento: la adopción responsable de animales. Aprovechando el enorme impacto cultural de esta producción, considerada un verdadero fenómeno global, refugios y entidades de bienestar animal en distintos países están recurriendo a la creatividad para visibilizar a perros que esperan una segunda oportunidad.

Bajo el nombre de “Stranger Dogs”, la Unidad de Bienestar Animal de Quito (UBA), identificada en redes sociales como @ubaquito_, presentó una campaña en la que convirtió a varios de sus perritos en versiones de los personajes más emblemáticos de la serie. A través de fotografías y una narrativa inspirada en el “Upside Down” (Mundo del Revés), la iniciativa busca conectar emocionalmente con el público y llamar la atención sobre la realidad del abandono y el maltrato animal.

“Desde el Upside Down de las calles, el abandono y el maltrato, llegan cargados de amor en busca de un hogar amoroso y responsable”, señala la publicación con la que la UBA presentó a los protagonistas de la campaña. Entre ellos están Lucero, caracterizado como el Demogorgon, Adita, inspirada en Once, Karina como Will, Vivian como Mike, Margarita como Dustin, Sandra como Max, Azucena como Lucas, Camila como Steve y Anabel como Nancy. Cada uno conserva su identidad real, pero suma un alias que resalta su personalidad y facilita la conexión con potenciales adoptantes.

Una iniciativa similar se replicó recientemente en Brasil. El Departamento de Protección Animal de Caxias do Sul (@dpa.cxs) lanzó una campaña inspirada en el mismo universo narrativo, presentando a cachorros de aproximadamente 50 días de edad como si provinieran directamente del “Mundo del Revés”. La propuesta, apoyada en imágenes con estética de Stranger Things, invita a quienes buscan un compañero de aventuras a conocer a los animales disponibles para adopción. En este caso, el departamento garantiza la esterilización a la edad adecuada.

“La temporada está aquí con el episodio más esperado: ¡la adopción! Disponible en la Perrera Municipal en varios tamaños, edades y lindos temperamentos. Llama al 3901 1445 y garantiza tus perros extraños. Fueron rescatados del mundo al revés y ahora necesitan un hogar y una familia“, publicó el albergue en sus redes sociales.

Este tipo de campañas demuestran que captar la atención es clave para amplificar mensajes sociales. Tanto en Quito como en Caxias do Sul, el uso de una serie que es un boom mundial no busca trivializar la adopción, sino generar un primer vínculo emocional que lleve a las personas a informarse, acercarse y, finalmente, adoptar con responsabilidad.

