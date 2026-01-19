Perro rescatado fue tratado como ciego: esta es la impactante verdad detrás de su condición

Taylor comparte la historia de Capone en redes sociales con la esperanza de que alguien vea más allá de su apariencia y le brinde la oportunidad que merece. Foto: @beforeilearnedcivility

Cuando Capone llegó al refugio Benton Animal Services, en Arkansas, el personal creyó que estaba ciego. Su comportamiento desorientado y el mal estado de sus ojos reforzaban esa idea. Sin embargo, con el paso de los días y tras una evaluación veterinaria más profunda, se descubrió que su situación era más compleja y grave de lo que se pensaba inicialmente.

En un primer momento, Capone fue diagnosticado con ojo seco y comenzó un tratamiento con gotas oftálmicas. No obstante, durante un paseo, su cuidadora y voluntaria del refugio, Susan Taylor, notó un empeoramiento repentino: los ojos del perro se llenaron de sangre, lo que motivó una atención veterinaria urgente.

Fue entonces cuando los especialistas determinaron que Capone padecía entropión, una afección en la que el párpado se pliega hacia el interior y las pestañas rozan la córnea, provocando dolor intenso, lesiones y riesgo de pérdida de visión.

El diagnóstico obligó a una cirugía inmediata. Aunque este procedimiento conllevaba ciertos riesgos, la intervención fue exitosa. Tras una recuperación prolongada y difícil, la visión de Capone fue completamente restaurada. Actualmente, se encuentra estable y en buen estado de salud, aunque podría requerir cuidados oftalmológicos en el futuro.

A pesar de su notable mejoría, Capone continúa viviendo en el refugio. Para Susan Taylor, verlo nuevamente en una jaula resulta una experiencia agridulce. Si bien celebra su recuperación, lamenta que el perro siga esperando una familia mientras otros son adoptados.

Según la voluntaria, su tamaño y el hecho de ser un pit bull han reducido las posibilidades de adopción debido a los estigmas que aún pesan sobre esta raza.

Convencida de que Capone no responde a esos prejuicios, Taylor lo describe como un perro amable, resiliente y confiado, a pesar de haber pasado por circunstancias difíciles antes de ser rescatado. Por ello, ha intensificado los esfuerzos para encontrarle un hogar definitivo.

A través de su organización sin fines de lucro, Tender Tails Care Project, se comprometió a cubrir un año completo de prevención contra el gusano del corazón y ha iniciado diversas acciones personales para financiar su cuidado.

Mientras tanto, Taylor comparte la historia de Capone en redes sociales con la esperanza de que alguien vea más allá de su apariencia y le brinde la oportunidad que merece. Desde Benton Animal Services invitan a las personas interesadas en la adopción a informarse sobre su caso y ofrecerle al perro un nuevo comienzo fuera de las rejas del refugio.

