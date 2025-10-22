Murió Norman, el perro de Kylie Jenner: “mi corazón duele por ti”

La empresaria compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde recordó los momentos vividos junto a su inseparable compañero. Foto: Kylie Jenner

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Kylie Jenner anunció con profunda tristeza la muerte de su perro Norman, un galgo italiano que la acompañó durante casi 13 años y que se convirtió en una figura muy querida por sus seguidores. La empresaria compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde recordó los momentos vividos junto a su inseparable compañero.

Contó que Norman llegó a su vida poco después de cumplir 17 años, cumpliendo así un sueño de infancia, ya que siempre había querido tener un galgo italiano. Aseguró que fue el mejor regalo que pudo haber recibido y que desde entonces se convirtió en parte esencial de su vida.

Jenner expresó que el peludo llenó su vida y la de muchos otros de alegría, y que aunque intentó prepararse para su partida, perderlo ha sido sumamente doloroso. También destacó lo feliz que le hace saber que sus hijos pudieron conocerlo y compartir con él, antes de despedirse con palabras llenas de amor y gratitud.

La noticia conmovió a millones de seguidores, quienes recordaron la estrecha relación que la empresaria mantuvo con sus mascotas a lo largo de los años. Norman deja una huella imborrable no solo en la familia Jenner, sino también en todos los que siguieron su historia desde que apareció por primera vez en las redes de Jenner.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱