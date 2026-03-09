Publicidad

Así reaccionó un pitbull rescatado al ver a su dueño después de una semana (video)

Al reconocerlo, el perro se levanta sobre el asiento y comienza a mover la cola con creciente entusiasmo.

09 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Otros comportamientos que indican que un perro ha extrañado a su dueño incluyen esperar cerca de la puerta.
Foto: @gilbert.the.pit
Un perro rescatado se ha vuelto viral en redes sociales después de un emotivo momento al reencontrarse con su dueño. El video, publicado en TikTok, ha superado los 1.3 millones de visualizaciones y ha generado miles de reacciones de usuarios.

En el clip aparece Gilbert, un pitbull que vive en Chicago, sentado junto a la ventana de un apartamento mientras observa atentamente la calle, como si estuviera esperando la llegada de alguien. Minutos después, su dueño estaciona el automóvil frente al edificio y se dirige hacia la entrada.

Al reconocerlo, el perro se levanta sobre el asiento y comienza a mover la cola con creciente entusiasmo. Segundos después corre hacia la puerta para recibirlo. Según el texto que acompaña el video, el propietario había estado fuera durante una semana, lo que explicaría la intensa reacción del animal.

Especialistas señalan que este tipo de reacciones son comunes cuando los perros extrañan a sus dueños. La etóloga canina Kait Hembree, jefa de entrenamiento en GoodPup, explicó que una de las señales más claras es la incapacidad del animal para contener la emoción cuando la persona regresa a casa.

Otros comportamientos que indican que un perro ha extrañado a su dueño incluyen esperar cerca de la puerta, correr a saludar al escuchar su llegada o buscar contacto físico inmediato, como apoyarse en su dueño o saltar para recibirlo.

Entre las reacciones, un usuario escribió: “Definitivamente papá no es el humano de repuesto”. Otro destacó la emoción del perro al señalar: “Me encantó cómo el pequeño movimiento de la cola se convirtió en un movimiento completo de caderas, patas y cola”.

El momento ha conmovido a miles de personas y ha servido para recordar el fuerte vínculo que puede existir entre los perros rescatados y quienes les brindan un nuevo hogar.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

