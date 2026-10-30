Banana fue devuelta dos meses después de ser adoptada: ahora busca una familia en Bogotá

De acuerdo con la organización, la cachorra fue encontrada dentro de una caja junto a sus hermanos, a quienes llamaron Kiwi, Limón y Morita. Con el paso del tiempo, Kiwi y Limón encontraron rápidamente un hogar, mientras que Banana y Morita permanecieron en la fundación a la espera de una familia.

Banana, también conocida como Nana, es una perrita que fue rescatada cuando apenas era una cachorra por la Fundación Qué Buen Corazón, que trabaja en el rescate de animales en situación de vulnerabilidad en Puerto Colombia y Barranquilla.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En un momento, la historia de Banana pareció tener un final feliz: una familia decidió adoptarla y darle un hogar. Sin embargo, dos meses después regresó a la fundación. Según explicaron sus rescatistas, la devolución estuvo relacionada con los miedos e inseguridades que la perrita había desarrollado y que hacían más difícil su proceso de adaptación.

La experiencia dejó ver que Banana necesitaba un proceso de adaptación especial. Era una perrita nerviosa, a la que le asustaban los ruidos fuertes y que solía esconderse debajo de las mesas. Tampoco se sentía cómoda cuando las personas intentaban acariciarla, por lo que acercarse a ella requería paciencia y respeto por sus tiempos.

Lea también: Buscan familia para Charlie, el perro rescatista de Bomberos Bogotá

De Barranquilla a Bogotá: una nueva oportunidad para Banana

Hace poco más de un mes, Banana viajó desde Barranquilla hasta Bogotá para continuar la búsqueda de una familia definitiva. Por ahora, permanece en un hogar de paso, donde sus cuidadores trabajan para que recupere la confianza y descubra que puede sentirse segura y querida.

Los primeros días no fueron sencillos. Cuando alguien se acercaba, temblaba, al recibir un saludo, se acostaba en el suelo y prefería dormir sola. En lugar de forzar el contacto, sus cuidadores decidieron hablarle con cariño, consentirla cuando lo permitía y darle el espacio que necesitaba.

Sin embargo, los cambios comenzaron a notarse poco a poco y ahora Banana acepta las caricias, busca compañía y juega con los otros perros de la casa. Incluso comenzó a mordisquearle las orejas a uno de sus compañeros. En apenas ocho días, sus cuidadores descubrieron una faceta más alegre y juguetona de la perrita. “Creo que apenas estamos conociendo a la perrita que hay detrás de tantos miedos”, compartieron en la publicación.

Aunque todavía puede mostrarse tímida con los desconocidos, la fundación explica que una manera de conquistarla es ofrecerle galletas o comida y permitir que sea ella quien decida cuándo acercarse. También disfruta estar en compañía de otros perros.

Banana espera una familia que comprenda su historia, tenga paciencia con su proceso de adaptación y no la apresure a superar sus miedos. La organización busca que su próxima adopción sea definitiva y que pueda encontrar un hogar en el que se sienta protegida. Quienes estén interesados en adoptarla pueden comunicarse con la organización a través de su cuenta de Instagram @fundacionquebuencorazon.

Su historia también es un recordatorio de que adoptar implica un compromiso que va más allá de los primeros días. Los animales necesitan tiempo, comprensión y acompañamiento para adaptarse a una nueva vida.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱