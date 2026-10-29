Buscan familia para Charlie, el perro rescatista de Bomberos Bogotá

La institución dio a conocer su historia a través de una publicación en redes sociales, en la que invitó a la ciudadanía a ayudar a encontrarle una familia que pueda brindarle compañía, afecto y los cuidados necesarios para esta nueva etapa de su…

Charlie pasó seis años al servicio de la búsqueda y el rescate de animales en emergencias. Ahora, tras culminar esta etapa, el perro rescatista del Equipo de Búsqueda con Caninos K9 y Rescate de Animales en Emergencias (BRAE) de Bomberos Bogotá busca una familia que le abra las puertas de su hogar.

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La institución dio a conocer su historia a través de una publicación en redes sociales, en la que invitó a la ciudadanía a ayudar a encontrarle una familia que pueda brindarle compañía, afecto y los cuidados necesarios para esta nueva etapa de su vida.

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Jhon Freddy Bojacá, integrante de Bomberos Bogotá, explicó en el video de la publicación que Charlie participó en entrenamientos de búsqueda y localización de personas vivas durante su tiempo de servicio. “Ya rescató personas, ahora quiere rescatar corazones”, expresó al referirse a la oportunidad de encontrarle una familia.

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¿Qué familia necesita Charlie?

Después de cumplir su ciclo de servicio, Charlie necesita un hogar en el que pueda mantenerse activo y recibir la atención que requiere. Según explicó Bojacá, es un perro dócil, juguetón y con mucha energía, por lo que necesita una familia dispuesta a dedicarle tiempo y ofrecerle actividades que favorezcan su bienestar.

Por esta razón, es ideal que sus futuros cuidadores tengan conocimientos sobre razas de trabajo y comprendan las necesidades de un perro con estas características. Las caminatas, los juegos y las salidas al aire libre son algunas de las actividades que disfruta.

“Tienen que ser personas que le quieran dar una buena vida, de juego, salir mucho, caminatas, expediciones; es lo que a él más le gusta”, agregó Bojacá.

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Así puede adoptar a Charlie

Las personas interesadas en darle un hogar pueden acercarse a la estación de Bomberos Puente Aranda, en Bogotá, y preguntar por el equipo de Búsqueda con Caninos K9 y Rescate de Animales en Emergencias (BRAE). Allí podrán conocer a Charlie y recibir orientación sobre el proceso de adopción, teniendo en cuenta sus necesidades y condiciones particulares.

Bomberos Bogotá también invitó a compartir la publicación para ampliar el alcance de la convocatoria y ayudar a que Charlie encuentre una familia.

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