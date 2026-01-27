Doguify, el “Google Maps” para perros que dice dónde ir y qué zonas evitar con la mascota

Doguify está abierta tanto a familias con perros como a empresas del sector de mascota que compartan la misma filosofía de cuidado y respeto. Foto: Unsplash

El plan favorito de muchos cuidadores de perros es salir a pasear, recorrer la ciudad y descubrir nuevos lugares junto a sus mascotas. Sin embargo, no todos los espacios son aptos para los ellas, ya que algunos restringen su ingreso y otros pueden representar riesgos por sus condiciones o características. Frente a esta realidad nació Doguify, una aplicación pensada para facilitar la vida de quienes se mueven con perros.

Esta aplicación gratuita, definida por sus creadores como “el Google Maps para perros”, reúne rutas, planes y alertas diseñadas para brindar bienestar a los animales, promoviendo la seguridad y la información confiable.

La plataforma permite a los tutores caninos descubrir alojamientos, restaurantes, playas, rutas de paseo, actividades al aire libre y opciones de transporte donde los perros son bienvenidos. De acuerdo con la página oficial de Doguify, la aplicación también ofrece alertas en tiempo real para evitar zonas con posibles peligros, como trampas o venenos.

Además, la aplicación integra un espacio para conocer marcas caninas premium, con productos y servicios que priorizan la calidad y el bienestar animal. A través de esta red social, los usuarios pueden encontrar compañeros de paseo, compartir rutas y advertir sobre riesgos, fortaleciendo una comunidad basada en la colaboración y la responsabilidad.

Desde la app explican que los perros, históricamente aliados del ser humano, hoy cumplen un papel aún más profundo como reguladores emocionales y compañeros de vida. Frente a una sociedad hiperestimulada, su presencia promueve rutinas más conscientes, reduce el aislamiento y refuerza vínculos afectivos. Doguify intenta canalizar esa relación a través de planes seguros y adaptados, pensados tanto para las necesidades del perro como para las del tutor.

El enfoque en el bienestar animal es uno de los pilares de la plataforma. Los paseos, señalan sus creadores, no deberían limitarse a recorridos cortos y repetitivos, sino convertirse en oportunidades para fortalecer el vínculo, aprender juntos y socializar de forma segura.

Doguify está abierta tanto a familias con perros como a empresas del sector canino que compartan la misma filosofía de cuidado y respeto. Establecimientos dogfriendly y marcas especializadas pueden solicitar su registro para aparecer en la app, previa revisión del equipo, ampliando así el ecosistema de servicios disponibles para la comunidad.

Doguify está disponible de forma gratuita en tiendas de aplicaciones (desde tu apple store o tienda de google). Más que una herramienta digital, la app propone una forma distinta de relacionarse con la tecnología: usarla como un medio para salir al mundo y explorar con los perros.

