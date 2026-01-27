Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Doguify, el “Google Maps” para perros que dice dónde ir y qué zonas evitar con la mascota

La plataforma permite a los tutores de mascotas descubrir alojamientos, restaurantes, playas, rutas de paseo, actividades al aire libre y opciones de transporte donde los perros son bienvenidos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
27 de enero de 2026 - 06:58 p. m.
Doguify está abierta tanto a familias con perros como a empresas del sector de mascota que compartan la misma filosofía de cuidado y respeto.
Doguify está abierta tanto a familias con perros como a empresas del sector de mascota que compartan la misma filosofía de cuidado y respeto.
Foto: Unsplash
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El plan favorito de muchos cuidadores de perros es salir a pasear, recorrer la ciudad y descubrir nuevos lugares junto a sus mascotas. Sin embargo, no todos los espacios son aptos para los ellas, ya que algunos restringen su ingreso y otros pueden representar riesgos por sus condiciones o características. Frente a esta realidad nació Doguify, una aplicación pensada para facilitar la vida de quienes se mueven con perros.

Esta aplicación gratuita, definida por sus creadores como “el Google Maps para perros”, reúne rutas, planes y alertas diseñadas para brindar bienestar a los animales, promoviendo la seguridad y la información confiable.

Vínculos relacionados

Cali ofrece atención veterinaria gratuita a mascotas de familias con Sisbén A y B
Licencia por luto de mascota: Corte Suprema la avala para trabajadores afiliados a sindicato
Adoptaron a Godoy de cachorro y lo devolvieron de adulto: “sus ilusiones se desmoronaron”

La plataforma permite a los tutores caninos descubrir alojamientos, restaurantes, playas, rutas de paseo, actividades al aire libre y opciones de transporte donde los perros son bienvenidos. De acuerdo con la página oficial de Doguify, la aplicación también ofrece alertas en tiempo real para evitar zonas con posibles peligros, como trampas o venenos.

Además, la aplicación integra un espacio para conocer marcas caninas premium, con productos y servicios que priorizan la calidad y el bienestar animal. A través de esta red social, los usuarios pueden encontrar compañeros de paseo, compartir rutas y advertir sobre riesgos, fortaleciendo una comunidad basada en la colaboración y la responsabilidad.

Desde la app explican que los perros, históricamente aliados del ser humano, hoy cumplen un papel aún más profundo como reguladores emocionales y compañeros de vida. Frente a una sociedad hiperestimulada, su presencia promueve rutinas más conscientes, reduce el aislamiento y refuerza vínculos afectivos. Doguify intenta canalizar esa relación a través de planes seguros y adaptados, pensados tanto para las necesidades del perro como para las del tutor.

El enfoque en el bienestar animal es uno de los pilares de la plataforma. Los paseos, señalan sus creadores, no deberían limitarse a recorridos cortos y repetitivos, sino convertirse en oportunidades para fortalecer el vínculo, aprender juntos y socializar de forma segura.

Doguify está abierta tanto a familias con perros como a empresas del sector canino que compartan la misma filosofía de cuidado y respeto. Establecimientos dogfriendly y marcas especializadas pueden solicitar su registro para aparecer en la app, previa revisión del equipo, ampliando así el ecosistema de servicios disponibles para la comunidad.

Doguify está disponible de forma gratuita en tiendas de aplicaciones (desde tu apple store o tienda de google). Más que una herramienta digital, la app propone una forma distinta de relacionarse con la tecnología: usarla como un medio para salir al mundo y explorar con los perros.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.