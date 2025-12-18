Buscan a Arcángel, perro de pasado difícil que se perdió en el Día de Velitas por la pólvora

La historia de Arcángel es un recordatorio del impacto que la pólvora sigue teniendo sobre los animales y de la importancia de la empatía ciudadana en estos casos. Foto: Cortesía

La desaparición de Arcángel, un perro rescatado y querido por toda una comunidad del norte de Bogotá, mantiene en alerta y angustia a sus cuidadores y vecinos desde hace varios días. El canino se perdió el pasado 7 de diciembre, en medio de episodios de pólvora, en el sector de la calle 183 con carrera 55, entre los barrios Mirandela y San José de Bavaria, una zona que hoy concentra la búsqueda y el llamado urgente a la ciudadanía.

Arcángel es descrito como un perrito noble, de pasado difícil. Durante un tiempo tuvo hogar en el barrio Nueva Zelanda, pero por circunstancias adversas terminó en la calle. Su historia cambió cuando llegó a un potrero de la calle 183, donde sobrevivía junto a otro perro en condición de abandono. Allí fue visto por la ciudadana Ednna Ruiz, quien comenzó a alimentarlos y a generar un vínculo diario con ambos animales.

Con el paso de los meses, los perros empezaron a reconocerla y a buscarla cada día. La situación se volvió crítica cuando uno de ellos, llamado Toño, enfermó gravemente. Gracias a la solidaridad de vecinos del sector, se logró reunir el dinero necesario para una cirugía que permitió salvarle la vida. Sin embargo, la posterior apertura de la vía hizo que el lugar se volviera altamente peligroso, pues los perros cruzaban constantemente la calle.

Ante el riesgo, Ednna decidió llevarlos a un espacio más seguro. Con el apoyo de un vecino que vive en una casa lote, lograron construirles una casita y garantizarles alimentación y cuidados de manera constante. Desde entonces, Arcángel y Toño permanecían allí, protegidos y bajo supervisión.

No obstante, el pasado de Arcángel dejó huellas profundas. Según su cuidadora, el perro sufrió maltrato anteriormente, lo que lo hace extremadamente desconfiado y temeroso, al punto de solo permitir el contacto con ella. Además, tiene un miedo severo a la pólvora. Fue precisamente un episodio de pánico lo que habría provocado su huida. En medio del ruido, Arcángel saltó un muro alto y desapareció, pese a que el lugar se encuentra completamente cercado.

Desde ese momento, la incertidumbre se apoderó no solo de su cuidadora, sino de todo el barrio, donde Arcángel es conocido y apreciado. La búsqueda continúa y el llamado es urgente: si alguien lo ve o logra encontrarlo, se solicita resguardarlo y comunicarse de inmediato al 312 418 5609. También se ofrece recompensa por información que permita su regreso a casa.

“Cualquier apoyo para publicar o compartir el aviso es de gran ayuda”, insiste Ednna Ruiz, quien agradece la sensibilidad y solidaridad de quienes puedan contribuir a que Arcángel vuelva sano y salvo.

Su historia es, una vez más, un recordatorio del impacto que la pólvora sigue teniendo sobre los animales y de la importancia de la empatía ciudadana en estos casos.

